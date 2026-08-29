Très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht se rend à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche sur un petit nuage. Les Mauves ont offert un beau spectacle à leur public et ont validé leur ticket pour l'Europa League. Et ce jeudi, Vitor Bruno pourra compter sur un joueur de plus.

Il y avait énormément de monde aux avant-postes ce jeudi du côté du RSC Anderlecht, avec les montées au jeu d'Oliver Antman, Marten Winkler, Noa Ojea ou encore Tristan Degreef. Ils s'ajoutent aux titulaires habituels, et des garçons comme Jayden Onia Seke et Adriano Bertaccini n'ont même pas obtenu de temps de jeu.

Dès lors, on est en droit de se demander où Vitor Bruno trouvera la place pour aligner Tawfik Bentayeb. Mais il devra répondre à cette question, car à partir de ce week-end, l'attaquant marocain est disponible pour le coach du RSCA.

L'arrivée de Tawfik Bentayeb à Anderlecht a été officialisée la semaine passée, mais le buteur de l'US Touarga n'a pas pu immédiatement intégrer le noyau des Mauve & Blanc. Il a d'abord dû passer par les formalités administratives habituelles, et donc obtenir son permis de travail.

Du temps de jeu dès dimanche face à l'Union Saint-Gilloise?

Le problème est que ne pas avoir de permis de travail interdisait aussi à Tawfik Bentayeb de s'entraîner avec le groupe. Cela signifie que depuis sa signature, le nouvel attaquant des Mauves s'entraînait seul, et n'aura donc probablement qu'une ou deux séances collectives derrière lui avant d'aller au Parc Duden.

Si nous avons réussi à un peu cerner le personnage de Vitor Bruno, cela signifie que si on voit Bentayeb en action ce dimanche, ce ne sera que pour quelques minutes en fin de rencontre. Après tout, le match de jeudi l'a prouvé : des options, le Portugais en a à foison.



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Mais si Sikan et Cvetkovic sont encore alignés de concert dans le onze, Bentayeb pourrait bien aller chercher du temps de jeu. Après tout, ce jeudi, c'est Marten Winkler qui a par moments évolué devant, faute de vrai 9 sur le banc...