Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher
Photo: © photonews
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Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour poursuivre sa carrière à l'étranger. Le milieu de terrain estime que le moment est venu de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Son envie de partir est assez logique. Anouar Ait El Hadj veut passer un cap et pense avoir fait le tour en Belgique. Il se sent prêt à tenter sa chance dans un autre championnat. Mais ces dernières années, sa carrière n'a pas suivi le chemin espéré.

Une place de titulaire à l'Union ne suffisait pas à Ait El Hadj

À Anderlecht, il s'était révélé comme un grand talent, mais il a fini par disparaître des radars. Son transfert à Genk devait lui permettre de prendre un nouveau départ, mais là aussi, il n'est pas parvenu à s'imposer. À l'Union, il a trouvé la stabilité qu'il recherchait la saison dernière et est devenu un élément incontournable.

C'est ce qui rend sa situation si étonnante. La saison dernière, Ait El Hadj était un pion important d'une équipe qui s'est qualifiée pour la Ligue des champions. Aujourd'hui, son souhait de partir a fragilisé sa position au sein du club.

L'entraîneur David Hubert a décidé de ne plus faire appel à lui. Ait El Hadj est autorisé à partir, mais tant qu'aucun club ne se manifeste, il est bloqué.

Ait El Hadj risque une nouvelle fois de perdre de précieux mois

C'est une situation risquée pour un joueur de 24 ans. Si aucune solution ne se présente dans les prochains jours, Ait El Hadj pourrait devoir attendre le mercato hivernal pour trouver une nouvelle opportunité. Plusieurs mois sans compétition ne seraient pas bénéfiques à son développement.

Le plus frustrant, c'est que l’Union lui avait donné tout ce qu'il fallait pour relancer sa carrière. Il bénéficiait d'une place de titulaire, disputait des compétitions européennes et évoluait dans un club aux ambitions sportives élevées.

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