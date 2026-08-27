Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"
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Deux buts en trente minutes pour le Fenerbahçe, deux buts annulés en dix minutes pour Lyon, une bagarre générale et dix minutes pour Romelu Lukaku : c'est au bout du suspense que le club turc s'est qualifié pour la première fois depuis 17 ans pour la phase finale de la Ligue des Champions. Une rencontre au terme de laquelle Loïs Openda, déçu, et Romelu Lukaku, heureux, ont réagi.

C'est une rencontre haletante qui s'est tenue au Groupama Stadium de Lyon ce mercredi soir en barrage de Ligue des Champions. Le Fenerbahçe de Romelu Lukaku est venu arracher sa qualification pour la phase de ligue sur la pelouse des Gones de Loïs Openda, Malick Fofana (buteur à l'heure de jeu) et Julien Duranville, qui n'était pas sur la feuille de match.

Lyon avait totalement loupé son entame et était mené 0-2 à la demi-heure, avant de revenir dans le match, de voir Fofana réduire l'écart et d'y croire à nouveau. Loïs Openda pensait égaliser trois minutes après le 1-2, mais son but a été annulé pour un infime hors-jeu. Il en allait de même pour le but du jeune Kail Boudache (20 ans) quelques minutes plus tard.

"Je pense que le but était limite. J'ai revu les images et j'étais hors-jeu, mais ça se joue à quelques centimètres. C'est comme ça, on nous a annulé deux buts... En deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux joué qu'en première, mais on n'a pas su aller chercher cette qualification", regrettait Openda au micro de VTM Nieuws. "Ce qu'il nous a manqué ? Des buts. Pour le reste, on peut être fiers de ces deux matchs."

Openda déçu, Lukaku heureux et "de mieux en mieux"

Le Liégeois en a inscrit un au match aller, mais il n'a pas été suffisant. Dans le camp d'en face, le Fenerbahçe retrouve la phase finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 17 ans et est donc en pleine euphorie. En témoigne la scène que nous préférerons ne pas qualifier de Matteo Guendouzi, qui a chambré les supporters de Lyon sur son passé marseillais et qui a été le grand instigateur d'une bagarre générale au coup de sifflet final.

De son côté, Romelu Lukaku est monté au jeu, presque dans l'anonymat, à dix minutes du terme. Big Rom', qui avait déjà joué huit minutes au match aller et vingt-et-une en championnat contre Konyaspor, attend encore son premier but pour le compte du club turc. "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort qu'il y a quelques semaines, et je vais peaufiner ma préparation dans les détails dans les semaines à venir", a-t-il assuré.

"Cette qualification est excellente pour la confiance de l'équipe. J'étais convaincu que nous allions y arriver, nous avions plus d'expérience qu'eux et nous avons su en tirer profit", a déclaré, toujours au micro de VTM, un Romelu Lukaku qui était le premier à reconcentrer ses coéquipiers après le 0-2 inscrit à la 28e minute par l'ancien Gantois Archie Brown, amenant une certaine allégresse. Le Fener pourrait donc croiser Bruges en phase de ligue.

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