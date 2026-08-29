Vincent Euvrard de retour à OHL un an après ses débuts : les compositions probables de Louvain - Standard

Il y a un an, quasiment jour pour jour, Vincent Euvrard officiait pour la première fois sur le banc du Standard lors d'un déplacement à Louvain. La composition des Rouches aura bien changé pour cette rencontre, alors que deux inconnues subsistent : Marlon Fossey est-il en mesure de tenir sa place, et quel rôle pour Dennis Ayensa après son transfert avorté de cette semaine ?

Suite de la quatrième journée de Jupiler Pro League ce samedi soir avec un duel entre OHL et le Standard. Un déplacement à Den Dreef qui fut le tout premier de Vincent Euvrard sur le banc des Rouches, le 31 août 2025. Il y a quasiment pile un an, jour pour jour.

Ses deux compositions d'équipe seront bien différentes l'une de l'autre, mais l'entraîneur du Standard alignera en tout cas le même gardien, Matthieu Epolo. En défense, Gustav Mortensen, Ibe Hautekiet et Ibrahim Karamoko devraient enchaîner, tandis qu'une incertitude existe quant à l'état physique de Marlon Fossey, sur le banc la semaine dernière. Capitaine, Fossey reprendra sa place s'il est à 100 %.

Le milieu de terrain a bien fonctionné contre La Louvière et devrait être reconduit : Alexis Trouillet dans un rôle de numéro 6, Rayan Touzghar un cran plus haut et Casper Nielsen devant eux. Voir Vincent Euvrard titulariser Ryan Fosso ne serait pas une immense surprise, mais le Camerounais ne semble pas encore avoir la priorité sur les joueurs précédemment cités.

Dennis Ayensa sur le banc du Standard après son transfert avorté ?

Offensivement, la grande question concerne naturellement Dennis Ayensa. Titulaire lors des trois premiers matchs, l'international iranien pensait signer en Turquie cette semaine et avait même fait ses adieux au groupe. Le revoilà à Liège, lui qui aurait déclaré à Vincent Euvrard lors du dernier entraînement collectif de ce vendredi qu'il pouvait compter sur lui et qu'il serait en mesure de tenir son rang.

Cet épisode, lors duquel il a dépensé beaucoup d'énergie, devrait probablement faire passer l'ancien de l'Union sur le banc, dans un rôle de joker si la rencontre nécessite de faire monter un deuxième attaquant. Bernard Nguene pourrait en profiter pour occuper une position plus centrale, avec Adnane Abid et Salieu Drammeh sur les côtés.



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Les compositions probables de Louvain - Standard

La composition probable de Louvain : Van den Heuvel - Pletinckx, Dussenne, Nyakossi - Opoku, Schrijvers, George, Balikwisha, Gil - Vaesen, Ikwuemesi.

La composition probable du Standard : Epolo - Fossey (Lawrence), Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Drammeh, Abid - Nguene.