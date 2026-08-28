12 buts en 15 matchs : l'appel du pied à Marc Wilmots se poursuit en D1B

Scott Crabbé, journaliste football
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12 buts en 15 matchs : l'appel du pied à Marc Wilmots se poursuit en D1B
Photo: © Walfoot.be
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La troisième journée de D1B a débuté ce soir avec deux matchs au programme. Vancy Mabanza a encore marqué pour Lokeren, mais cela n'a pas suffi face à des U23 de Genk remontés après leur défaite contre le RFC Liège. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Sporting Hasselt a subi la loi des U23 de La Gantoise. Voilà qui pourrait profiter à Virton en tête du classement.

Arrivé à Daknam l'hiver dernier, Vancy Mabanza n'en finit plus de marquer avec Lokeren. Dans une interview accordée à SudInfo cette semaine, l'attaquant burundais (qui a découvert la Belgique du côté de Warnant) n'a pas caché que son objectif a moyen terme était de se faire repérer par le Standard.

Vancy Mabanza, une belle moyenne qui se poursuit

"Je rêve d'y jouer. Vous savez, le Standard, c’est magique. Il y a cette ferveur, des supporters incroyables. Une histoire. Ce n’est pas un club comme les autres. J’ai le sentiment que dès qu’on enfile la vareuse rouche, on tombe amoureux.  En servant au mieux la cause de Lokeren, j’espère que Marc Wilmots pensera un jour à venir me voir", avait-il déclaré.

Buteur lors de la première journée à Seraing, Mabanza a récidivé en convertissant uun penalty. Lokeren était alors mené 0-2. Malgré la réduction du score, les Waeslandiens se sont inclinés 2-4, concédant leur première défaite de la saison après le 6 sur 6 inaugural.

Virton seul leader à l'issue du week-end ?

Dans l'autre match de la soirée, le Sporting Hasselt a lui aussi chuté à domicile après ses deux premières victoires de la saison. Le promu a subi la loi des U23 de La Gantoise, victorieux 0-2 dans le Limbourg.

Avec ces deux défaites dans les hautes sphères du classement, Virton pourrait terminer le week-end seul en tête. L'Excel est la seule autre équipe à avoir réaliser un 6 sur 6 lors des deux premières journées. Les Gaumais recevront les Francs Borains dimanche après-midi.

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