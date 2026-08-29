Bruges parmi les premiers à jouer, la date du choc contre Liverpool fixée : le calendrier de la C1 est tombé !

Deviens fan de FC Bruges! 5899 Moins de 48 heures après le tirage au sort, le Club de Bruges est fixé sur son calendrier en Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart seront parmi les premiers à ouvrir le bal de cette nouvelle édition, avec la réception d'Aston Villa.



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