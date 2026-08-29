Diables Rouges ou Ghana ? Jesse Bisiwu s'exprime lui-même sur son choix à venir !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Diables Rouges ou Ghana ? Jesse Bisiwu s'exprime lui-même sur son choix à venir !
Photo: © photonews
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Cela risque d'être l'un des prochains feuilletons autour du thème des binationaux. Jesse Bisiwu peut opter pour les Black Stars du Ghana ou les Diables Rouges, et n'a pas encore tranché. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé dans sa première interview depuis qu'il a signé au FC Barcelone.

La majeure partie du public belge ne connaissait pas Jesse Bisiwu avant que le prodige du Club de Bruges signe au FC Barcelone. Et pour cause, l'ailier de 18 ans n'y a jamais joué en équipe A. Mais la préparation de Bisiwu avec les Blaugrana a attiré les regards : la nouvelle recrue a inscrit un doublé en amical face au FC Bâle.

Rapidement, le sujet de l'équipe nationale est donc arrivé dans les débats. Car comme beaucoup d'autres grands talents avant lui, Jesse Bisiwu peut choisir une autre sélection, et le public belge a récemment vu des garçons comme Kos Karetsas (Grèce) et Jorthy Mokio (RDC) se détourner des Diables Rouges.

Jesse Bisiwu n'a pas encore fait son choix

Interviewé pour la première fois par la presse belge depuis sa signature en Catalogne, Jesse Bisiwu a préféré temporiser. "J'ai une réelle connexion avec le Ghana, j'y suis allé régulièrement en vacances", reconnaît dans Het Nieuwsblad celui dont les deux parents sont ghanéens. "Donc oui, les deux fédérations m'ont contacté, mais je n'ai pas grand chose à en dire à l'heure actuelle".

Bisiwu Jesse
© photonews

Il y a quelques jours de cela, la presse espagnole affirmait que Bisiwu, poussé par son père, avait refusé la sélection du Ghana, qui espérait le convaincre de rejoindre les Black Stars dès la trêve internationale à venir. Une information très vite démentie par le joueur et son entourage. Jesse Bisiwu lui-même confirme donc désormais. 

"C'est encore tôt pour décider pour quel pays je vais jouer", estime-t-il, lui qui porte les couleurs belges depuis l'équipe nationale U15. Une chose est sûre : l'Union Belge ne compte pas le laisser filer. À peine nominé, Mark Van Bommel a déjà contacté le néo-barcelonais. "Oui, nous avons déjà eu quelques bonnes discussions", confirme Jesse Bisiwu. "Il a aussi joué à Barcelone, et m'a souhaité beaucoup de réussite".

Trop tôt pour appeler Jesse Bisiwu ? 

La première sélection de Mark Van Bommel devrait être dévoilée dans les semaines à venir, les premiers matchs de Ligue des Nations étant au programme pour la fin du mois de septembre, en Italie et face à la France les 25 et 28 septembre prochains. Mais une présence de Jesse Bisiwu serait une surprise, à moins que l'ailier du FC Barcelone fasse déjà des débuts tonitruants en match officiel.

Van Bommel dispose en effet d'énormément d'options sur les flancs, et la plupart sont désormais fit et performants. Reste que du côté de Vincent Mannaert, on poussera peut-être pour que le Belgo-Ghanéen soit appelé au plus vite. Les échecs Karetsas et Mokio, entre autres, restent dans les têtes de beaucoup. Il semble, a priori, qu'il y a peu de chances pour que Jesse Bisiwu échappe à son tour à la fédération, d'autant plus après la Coupe du Monde 2026 très réussie des Diables (au contraire du Ghana), mais le coeur a parfois ses raisons que la raison ignore...

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