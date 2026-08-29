C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise rapatrie un grand talent formé au Club de Bruges

Denzel De Roeve est officiellement unioniste. Le défenseur latéral formé au Club de Bruges débarque du SK Brann, en D1 norvégienne, qu'il avait rejoint en mars 2025. Un beau pari de la part de l'Union Saint-Gilloise.

Le remplaçant d'Anan Khalaili est là - du moins c'est ce qu'espère l'Union Saint-Gilloise avec le transfert du jeune Denzel De Roeve (22 ans). L'USG a officialisé l'arrivée du back droit belge ce samedi matin. De Roeve a signé jusqu'en 2031 au Parc Duden.

Denzel De Roeve a fait toute sa formation au Club de Bruges, mais n'a pas eu l'opportunité de faire ses débuts en équipe A. Il avait cependant disputé 65 matchs pour le Club NXT en U23, avant de surprendre et de partir pour la Norvège en mars 2025.

Au SK Brann, De Roeve s'était rapidement imposé comme un titulaire important : il laisse derrière lui un bilan de 69 matchs, pour 5 buts et 7 passes décisives. De beaux chiffres pour un arrière droit. Et avec le club norvégien, Denzel De Roeve a également pu goûter à l'Europe, disputant 10 matchs de phase de ligue la saison passée en Europa League.

International belge U21, Denzel De Roeve passe un cap

De Roeve était également international belge des U15 aux Espoirs, et cette saison, il a participé aux préliminaires européens avec le SK Brann, qu'il a ainsi aidé à éliminer le PAOK Salonique en barrages de la Conference League. Un beau cadeau d'adieu avant de revenir en Belgique.

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"Je pense que je corresponds parfaitement à l’Union : j’aime apporter de l’intensité, parcourir le flanc, aller au duel et j’ai une véritable mentalité de vainqueur. C’est également ce que représente l’Union. Je suis heureux d’être ici, l’Union a un projet très intéressant. C’est une belle étape dans ma carrière et j’espère que nous pourrons accomplir de belles choses ensemble", déclare le nouvel unioniste sur le site officiel du club.