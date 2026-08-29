Ce serait un coup dur : l'Antwerp pourrait perdre un cadre, courtisé... par le Brésil

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ce serait un coup dur : l'Antwerp pourrait perdre un cadre, courtisé... par le Brésil
Photo: © photonews
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L'Antwerp a très bien commencé sa saison, mais va devoir s'accrocher à ses cadres jusqu'en fin de mercato. Anthony Valencia, en grande forme, serait ainsi courtisé par un club... brésilien. Et l'Antwerp ne retiendra pas son joueur.

Le mercato de l'Antwerp pourrait-il se compliquer dans les derniers jours ? Selon les informations du média brésilien Tribuna, c'est en tout cas un vrai cadre de Marvin Compper qui pourrait s'en aller. Anthony Valencia serait en effet suivi par... le club brésilien de Flamengo. 

L'ailier équatorien de 23 ans est cité comme étant potentiellement sur le départ depuis le début du mercato. Titulaire important en ce début de saison, il n'a plus qu'un an de contrat, et l'Antwerp sait donc que c'est potentiellement la dernière occasion pour en tirer une belle somme, sauf prolongation future. 

Anthony Valencia devrait être remplacé 

L'Antwerp sait aussi que l'Equatorien a souffert, ces derniers mois, de blessures qui ont empêché sa réelle éclosion. Son excellent début de saison ne change donc rien au fait qu'une belle offre serait difficile à refuser. 

Anthony Valencia est estimé à 1,8 million d'euros sur Transfermarkt. Cette saison, il compte trois buts en autant de matchs, et en cas de départ, l'Antwerp devra donc sérieusement s'activer sur le marché des transferts - qui ferme la semaine prochaine - pour le remplacer. 


Le Great Old a très bien commencé sa saison, avec deux belles victoires contre Beveren et Courtrai et un partage arraché par miracle face au KRC Genk (4-4). 

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