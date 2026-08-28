Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision

Le Club de Bruges ne compte pas laisser partir tous ses joueurs clés cet été. Bart Verhaeghe a été clair concernant l'avenir de plusieurs cadres de l'équipe.

Bart Verhaeghe veut construire une équipe qui ne change pas complètement chaque été. Le président du Club de Bruges souhaite garder une base solide pendant plusieurs saisons, même si cette façon de travailler comporte des risques. "Nous construisons des équipes sur plusieurs saisons. C'est un projet planifié, qui comporte beaucoup de risques pour le club", explique-t-il dans Het Nieuwsblad. "Nous faisons cela depuis des années. Il s'agit de travailler dur à une stratégie durable, construite au fil des années, avec des réussites et des échecs."

Un message clair pour Seys et Tresoldi

Cela signifie que les offres lucratives ne sont pas automatiquement acceptées. Le Club veut évaluer les conséquences sportives d’un départ, surtout maintenant que la Ligue des champions figure à nouveau au programme.

"Quand nous disons quelque chose, nous le pensons", affirme Verhaeghe. "Nous sommes ouverts et transparents avec les joueurs. Nous disons qui peut partir et qui ne le peut pas. Sur ce point, nous sommes en réalité très clairs."

Le président sait que Bruges doit constamment se renouveler. "C'est ainsi chaque année dans un petit pays de football. Il faut évoluer et se renouveler. Nous en avons l'habitude. L'équipe n'est pas encore prête, mais elle deviendra plus forte en jouant. J'en suis absolument convaincu."

Bruges pas encore prêt

Le Club de Bruges a débuté le championnat avec un neuf points sur neuf, mais Verhaeghe est réaliste. "Nous connaissons nos faiblesses. Nous ne sommes pas encore totalement prêts".





La Ligue des champions constitue un argument important pour conserver de la qualité au sein de l'équipe. Verhaeghe rappelle que les ambitions européennes du Club doivent aller de pair avec la bonne gestion financière. "Rien ne garantit que l'aventure se poursuivra automatiquement. Mais nous avons énormément d'envie et d'énergie pour y travailler".