"Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato

Scott Crabbé, journaliste football
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"Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato
Photo: © photonews
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Charleroi peut poursuivre son excellent début de saison avec l'opportunité de signer un 12 sur 12 à Courtrai. Mario Kohnen évoque ce déplacement piégeux, mais aussi la fin du mercato zébré. Morceaux choisis.

Demain, Mario Kohnen retournera au Stade des Eperons d'Or, une enceinte qu'il connaît bien pour y avoir oeuvré comme adjoint pendant quelques mois. Cela remonte au début de saison 2023/2024, quand il était le T2 d'Edward Still sur le banc de Courtrai.

Still avait déjà collaboré avec lui à Eupen et l'avait ensuite emmené dans ses bagages chez les Kerels. Après pas moins de neuf ans chez les Pandas, Kohnen est parti de Courtrai après moins de trois mois, en même temps que son T1.

Mario Kohnen se méfie de son ancienne équipe

Pour son retour, il pourrait encore un peu plus se hisser sous la lumière des projecteurs en permettant à Charleroi de rester en tête du classement avec un potentiel 12 sur 12.

Mais nous n'en sommes pas encore là : Courtrai ne sera pas un oiseau pour le chat malgré son 0 sur 6 : "Je m’attends plutôt à un match fermé. Courtrai est très fort dans les transitions", prévient Kohnen en conférence de presse, cité par Le Soir.

Charleroi veut enchaîner une quatrième victoire de suite

Son équipe ne se reniera pas pour autant : "Nous avons montré qu’on aimait avoir la possession et être dominants, et cela ne changera pas. Mais il faudra être très attentifs aux transitions. Courtrai a des joueurs qui peuvent faire mal individuellement".

Autre sujet chaud du moment, la fin du mercato. Avec le départ de Parfait Guiagon vers Al-Taawoun, Charleroi a déjà perçu plus de 16 millions d'euros. Alors que rayon arrivée, seul le transfert définitif de Kevin Van den Kerkhof concerne un titulaire. En d'autres mots, le onze de base a perdu plusieurs cadres mais n'a pas été renforcé par des transferts extérieurs.

Qu'attendre des derniers jours de mercato ?

Comme l'entend Kohnen, le mercato carolo n'est sans doute pas encore totalement terminé : "Je suis sûr qu’on n’est pas encore à la dernière étape. Il y aura peut-être encore un ou deux mouvements".

Mais ne comptez pas pour autant sur l'entraîneur des Zèbres pour taper du poing sur la table : "Vous ne m’entendrez jamais dire que je veux quelque chose ou demander des transferts, parce que ce n’est pas ma responsabilité. Et à l’inverse, je ne veux pas non plus que quelqu’un de la direction me dise comment je dois entraîner ou jouer. Ça, c’est ma responsabilité".

La priorité de cette fin de mercato est de recruter un arrière droit. Avec le départ définitif de Zan Rogelj au Wisla Plock, il n'y a plus vraiment d'alternative à Kevin Van den Kerkhof. C'est notamment pour cela que le Sporting vise Steeve Kango, un espoir de l'Olympique Lyonnais qui cherche à obtenir plus de temps de jeu dans les prochains mois. Un ailier pourrait également signer, mais cela dépendra des opportunités sur le marché.

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