🎥 Le game changer : Alexis Saelemaekers met l'AC Milan sur les rails

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Le game changer : Alexis Saelemaekers met l'AC Milan sur les rails
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L'AC Milan a ouvert la deuxième journée de Serie A par une victoire 2-0 contre Venise. C'est un certain Alexis Saelemaekers qui a débloqué la rencontre, en servant parfaitement Gonçalo Ramos dans le rectangle.

Pour sa première de la saison à San Siro, l'AC Milan n'alignait qu'un seul Belge d'entrée de jeu : Koni De Winter était de la partie en défense centrale, tandis qu'Alexis Saelemaekers et Diego Moreira débutaient sur le banc contre Venise.

Milan a pris son temps pour passer devant

Les Rossoneri ont dominé la première mi-temps, avec trois belles occasions, détournées par le portier adverse, 0-0 au repos. Le score est resté en l'état jusque dans la dernière demi-heure, raison pour laquelle Alexis Saelemaekers a fait son entrée.

L'ancien Anderlechtois a fait ce qu'on attendait de lui en débloquant la rencontre dix minutes après son apparition, d'un assist parfaitement dosé pour Gonçalo Ramos dans la zone de vérité.

Pas de première à domicile pour Diego Moreira

Malgré la montée de l'ancien Malinois Lion Lauberbach, Milan tenait sa victoire. C'est d'ailleurs un autre ancien du KV, Redouane Halhal, qui a fait le break bien malgré lui, avec un but contre son camp dans les dernières minutes.

Ajoutez à cela le remplacement de Luka Modric par Ardon Jashari et vous obtenez une soirée bien remplie pour les anciens de Pro League. Diego Moreira n'est, par contre, pas monté au jeu.

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