René Mitongo... plutôt que Dennis Ayensa ? Un prêt se précise pour le jeune buteur arrivé du Standard

Transféré du Standard à Trabzonspor cet été, René Mitongo n'y aura pas d'opportunités de temps de jeu cette saison au vu de la concurrence. Le jeune attaquant belge va donc être envoyé en prêt, comme prévu. Plusieurs options sont désormais citées.

René Mitongo ne devrait pas porter les couleurs de Trabzonspor cette saison. Pourtant, l'attaquant formé au Standard de Liège vient d'arriver à Trébizonde, où il a signé contre 3 millions d'euros (trois fois sa valeur marchande) à la fin du mois de juillet. Mitongo a signé en Turquie jusqu'en 2030.

Mais la concurrence est rude au sein du club turc, qui est très ambitieux et a notamment fait venir un certain Mohamed Salah, l'un des transferts de l'été en Süper Lig.

Paul Onuachu étant son autre concurrent, et Trabzonspor envisageant encore de faire venir un grand nom en pointe d'ici à la fin du mercato, un départ a été cité dès le début comme l'une des options privilégiées.

Cette concurrence aurait pu être stimulante pour Mitongo, sachant que Trabzonspor évoluera sur trois fronts, mais un autre problème survient également : le quota d'étrangers, qui est de 14 pour les équipes du championnat turc (avec au moins 4 joueurs de moins de 23 ans). Ce quota étant atteint, et Trabzonspor voulant attirer un buteur d'expérience, René Mitongo va devoir quitter le club pour libérer un spot.

Plusieurs options pour René Mitongo

Alors que le mercato se termine, on sera donc bientôt fixé sur la destination du jeune buteur belge de 18 ans. L'une des options les plus fréquemment citées est un prêt en D1 turque, afin que René Mitongo s'acclimate au championnat. Parmi ces clubs turcs, deux noms, selon nos sources : Kocaelispor et... Gençlerbirligi, le club où Dennis Ayensa devait signer jusqu'à ce que le dossier capote. Le malheur d'Ayensa pourrait donc faire le bonheur de Mitongo



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Plusieurs sources turques suivant Trabzonspor de près affirment aussi que c'est le Portugal qui serait une option pour René Mitongo : Vakit61 parle du FC Alverca, mais le club le plus concret selon nos informations serait l'Estrela da Amadura.

Les clubs intéressés n'en sont, cependant, qu'au stade des discussions préliminaires avec Trabzonspor et le joueur. Quoi qu'il en soit, l'international belge U19 sera fixé d'ici peu, le mercato turc fermant ses portes le 4 septembre.