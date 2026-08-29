La RAAL et Saint-Trond concurrencés : un autre club pousse pour Arnaud Bodart

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Après avoir quitté le Standard en janvier 2025 avec l'envie de franchir un nouveau cap dans sa carrière, Arnaud Bodart pourrait déjà signer son retour en Jupiler Pro League un an et demi plus tard. La RAAL est intéressée par ses services, mais aussi Saint-Trond, qui se met déjà à la recherche d'un nouveau portier suite au départ plus que probable de Leo Kokubo vers Parme. Et voilà qu'un club étranger entre dans la danse.