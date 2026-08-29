La RAAL et Saint-Trond concurrencés : un autre club pousse pour Arnaud Bodart

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Après avoir quitté le Standard en janvier 2025 avec l'envie de franchir un nouveau cap dans sa carrière, Arnaud Bodart pourrait déjà signer son retour en Jupiler Pro League un an et demi plus tard. La RAAL est intéressée par ses services, mais aussi Saint-Trond, qui se met déjà à la recherche d'un nouveau portier suite au départ plus que probable de Leo Kokubo vers Parme. Et voilà qu'un club étranger entre dans la danse.

Scott Crabbé

Arnaud Bodart courtisé par l'Omonia Nicosie

En recrutant le Paraguayen Oscar Gill comme nouveau gardien, Lille a clairement fait comprendre à Arnaud Bodart qu'il ne serait pas retenu dans son rôle de deuxième gardien. La RAAL et Saint-Trond ont ainsi marqué leur intérêt pour le relancer après une saison sur le banc. Mais le gardien liégeois a également une option à l'étranger. Après les avoir boutés hors des barrages d'Europe League, l'Omonia Nicosie aimerait jouer un nouveau sale coup aux Canaris en détournant Bodart vers Chypre. C'est en tout cas ce que rapporte La Dernière Heure. L'ancien gardien du Standard optera-t-il pour un retour au pays ou pour un nouveau séjour à l'étranger ?

Après avoir quitté le Standard en janvier 2025 avec l'envie de franchir un nouveau cap dans sa carrière, Arnaud Bodart pourrait déjà signer son retour en Jupiler Pro League un an et demi plus tard. La RAAL est intéressée par ses services, mais aussi Saint-Trond, qui se met déjà à la recherche d'un nouveau portier suite au départ plus que probable de Leo Kokubo vers Parme. Le dossier devrait se décanter dans les prochains jours.

Formé au sein du club liégeois depuis sa tendre enfance, Arnaud Bodart a disputé 190 matchs officiels avec l'équipe première du Standard entre 2017 et 2025 avant de prendre la route du FC Metz, au mois de janvier. Alors quatrième gardien de l'équipe nationale, le neveu de Gilbert Bodart n'avait pas prolongé en bord de Meuse et voulait franchir un cap dans sa carrière. 

Après une bonne fin de saison en Ligue 2, le Liégeois avait alors pris la route du LOSC, où il s'est retrouvé sur le banc des remplaçants. Car malgré le départ de Lucas Chevalier vers le Paris Saint-Germain, c'est bien Berke Özer qui a principalement gardé la cage des Dogues, laissant Bodart sur le banc. 

Saint-Trond veut aussi Arnaud Bodart

N'ayant pris part qu'à cinq petites rencontres en un an, l'ancien gardien du Standard pourrait déjà quitter Lille, une année avant la fin de son contrat, d'autant que l'arrivée du gardien paraguayen titulaire à la Coupe du monde, Orlando Gill, le fait encore reculer dans la hiérarchie. Et comme mentionné ce lundi, la RAAL La Louvière est intéressée puisque le départ de Marcos Peano devient de plus en plus probable. 

Les Loups ne sont toutefois pas les seuls sur ce dossier, puisqu'au moins un autre prétendant belge se manifeste ces dernières heures. Selon nos informations, Saint-Trond aurait en effet pris contact avec l'entourage d'Arnaud Bodart. 

Il faut dire que les Trudonnaires risquent également de perdre leur gardien titulaire dans les prochains jours, puisque Leo Kokubo est suivi avec insistance par Parme, où il remplacerait l'ancien gardien de Saint-Trond Zion Suzuki, parti à Aston Villa après avoir été très proche de s'engager au Paris Saint-Germain. 

Il ne reviendra pas au Standard, même si départ d'Epolo il y a

Deux clubs qui ont fait d'Arnaud Bodart une priorité pour ce poste de gardien de but et qui pourraient passer à l'action dans les prochains jours. Convaincre Lille sur le plan de l'indemnité ne devrait pas être trop difficile, mais il faudra s'aligner sur les demandes sportives et financières d'Arnaud Bodart, qui va donc vraisemblablement se relancer dans un championnat qu'il connait déjà comme sa poche. 

Puisque La Louvière s'est déjà déplacée à Sclessin vendredi dernier, Arnaud Bodart devrait attendre 2027 pour affronter ses anciennes couleurs du Standard, que ça soit sous les couleurs des Loups ou celles des Canaris. Le Standard, un club qui ne montre pas d'intérêt pour Arnaud Bodart, malgré les rumeurs concernant Matthieu Epolo. Les Rouches ont d'autres profils en réserve et d'autres pistes prêtes à être activées au besoin.

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