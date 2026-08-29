"Je le trouvais gros" : un ancien coéquipier de Youri Tielemans raconte sa surprise

Youri Tielemans, en surpoids ? C'est bien la première fois que nous entendons cette supposition, mais en réalité, la morphologie du capitaine des Diables Rouges semble laisser des doutes. C'est ce qu'un de ses anciens coéquipiers a révélé.

John McGinn a fait connaissance avec Youri Tielemans à l'arrivée de ce dernier à Aston Villa. Et quand le Belge a débarqué, l'Écossais n'était pas forcément impressionné. Il avait en effet des doutes... concernant sa condition physique.

"Quand il a signé, je me suis dit : ok, c'est un bon joueur, mais il est lent et pas en forme. Il m'avait l'air un peu gros", révèle McGinn dans le podcast Stick To Football. Une impression qui s'est dissipée quand Youri Tielemans a enlevé son maillot.

"À ce moment-là, je me suis dit : "waw, ok, peut-être que je me trompe". J'ai essayé de lui faire boire une canette de coca ou manger un biscuit dans l'avion après un match, mais il est tellement déterminé. Il fait tout correctement, dans les moindres détails", affirme l'ancien coéquipier de Tielemans.

Youri Tielemans a impressionné McGinn

Tielemans n’est pas réputé pour son explosivité et c’est précisément sur ce point que certains s’interrogent en Angleterre. McGinn estime toutefois qu’il s’agit d’un mauvais postulat de base. "En raison de sa morphologie, il aura probablement toujours cette image, mais c'est faux. Il ne vous dépassera pas à la course, en effet, mais ce n’est pas ainsi qu’il joue".

Aston Villa n'a en effet pas eu à se reprocher d'avoir fait signer Youri Tielemans en provenance de Leicester City. Le Belge a passé un cap à Birmingham, jusqu'à signer cet été à Manchester United contre un peu plus de 40 millions d'euros. "Youri a été incroyablement régulier avec nous. Il n'a pas peur de pousser les autres vers le haut, si vous n’êtes pas à son niveau à l’entraînement, il vous le fera savoir", assure John McGinn.





Selon l’Écossais, ce leadership pourrait s’avérer au moins aussi important que les qualités techniques de Tielemans à Manchester United. "C’est un professionnel incroyable. Une grande éthique de travail, de la qualité, un bon coéquipier et tout simplement un gars formidable. Mais il a aussi énormément de talent. Il peut délivrer une passe décisive, inscrire un but magnifique. C'est un joueur complet".

Des qualités qui vont donc selon lui permettre à Youri Tielemans de s'adapter chez les Red Devils. "C’est un joueur de haut niveau et il est tellement déterminé à gagner. C’est peut-être ce qui me manquera le plus chez beaucoup de joueurs partis cet été : la mentalité à adopter lorsque les choses se compliquent", reconnaît le milieu de terrain d'Aston Villa.