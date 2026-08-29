Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/8
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
René Mitongo... plutôt que Dennis Ayensa ? Un prêt se précise pour le jeune buteur arrivé du Standard
Transféré du Standard à Trabzonspor cet été, René Mitongo n'y aura pas d'opportunités de temps de jeu cette saison au vu de la concurrence. Le jeune attaquant belge va donc être envoyé en prêt, comme prévu. Plusieurs options sont désormais citées. (Lire la suite)
C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise rapatrie un grand talent formé au Club de Bruges
Denzel De Roeve est officiellement unioniste. Le défenseur latéral formé au Club de Bruges débarque du SK Brann, en D1 norvégienne, qu'il avait rejoint en mars 2025. Un beau pari de la part de l'Union Saint-Gilloise. (Lire la suite)
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