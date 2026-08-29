OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha est de retour en Belgique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha est de retour en Belgique
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La Gantoise est proche de recruter Michel-Ange Balikwisha. Un accord verbal a été trouvé avec le Celtic pour le retour en Belgique de l'ancien Anversois.

Florent Malice

C'est officiel : Michel-Ange Balikwisha signe à La Gantoise

Joli coup de la part de La Gantoise, désormais officiel : Michel-Ange Balikwisha (25 ans) débarque depuis le Celtic Glasgow, en prêt avec option d'achat.  Balikwisha revient donc en Jupiler Pro League, un an après avoir signé en Écosse contre 5,2 millions d'euros. Au Celtic, l'ancien attaquant du Standard de Liège et de l'Antwerp n'a eu que très peu de temps (14 matchs au total) et était même totalement sorti de l'effectif depuis le mois de décembre dernier. 

Sous les couleurs de l'Antwerp, cependant, le frère de William Balikwisha (actif à OHL) avait montré ses qualités, inscrivant 30 buts et délivrant 17 passes décisives en 145 matchs sous les couleurs du Great Old. Il avait rejoint le Bosuil en 2021, en conflit avec la direction du Standard. 

La Gantoise est proche de recruter Michel-Ange Balikwisha. Un accord verbal a été trouvé avec le Celtic pour le retour en Belgique de l'ancien Anversois.

La Gantoise cherchait un joueur capable d'apporter du danger sur les ailes et pourrait avoir trouvé son bonheur en Écosse. Michel-Ange Balikwisha est attendu chez les Buffalos. D'après nos confrères de Het Nieuwsblad, La Gantoise s'est entendue verbalement avec le Celtic et avec l'ailier de 25 ans. La visite médicale sera la dernière étape avant de boucler son arrivée.

La Gantoise tente le pari Balikwisha

Les Gantois ont opté pour un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Une formule qui permettra à Balikwisha de retrouver du temps de jeu sans que La Gantoise ne doive directement investir dans le transfert. Le Celtic a accepté de laisser partir un joueur qui n'entrait plus dans ses plans.

Recruté pour cinq millions d'euros à l'Antwerp l'été dernier, Balikwisha n'a disputé que 398 minutes toutes compétitions confondues. Il totalise 14 apparitions officielles (aucun but) et deux passes décisives. Il est sous contrat jusqu'en juin 2030. Son aventure écossaise aura très courte. Un an après son départ de Belgique, Balikwisha devrait déjà faire le chemin inverse avec l'objectif de retrouver une place de titulaire.

Un retour dans un championnat qu'il connaît bien

Le natif de Gand connaît très bien la Jupiler Pro League. Après ses débuts au Standard de Liège, il avait rejoint l'Antwerp en 2021. Il a passé quatre saisons au Bosuil avant de tenter sa chance au Celtic Glasgow l'été dernier. La Gantoise pourra décider en fin de saison si elle souhaite conserver définitivement Balikwisha.

Trois titres en Belgique avec l'Antwerp

Avec le Standard, il a disputé 40 matchs, marqué neuf buts et délivré quatre passes décisives. Son bilan à l'Antwerp est plus important : 145 rencontres, 30 buts et 17 assists. Il a remporté le championnat, la Coupe de Belgique et la Supercoupe avec le Great Old en 2023.

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