🎥 Trois minutes de doute avant le rouleau compresseur : le Bayern signe son premier score fleuve

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 Trois minutes de doute avant le rouleau compresseur : le Bayern signe son premier score fleuve
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Pour la reprise de la Bundesliga, le Bayern Munich s'est imposé 5-1 contre le VFB Stuttgart. Des débuts idéaux pour les hommes de Vincent Kompany, qui doivent pourtant encore monter en puissance.

En tant que champion en titre, le Bayern Munich avait l'honneur d'ouvrir le bal contre le VFB Stuttgart. Peu avant le coup d'envoi, Vincent Kompany a d'ailleurs été fêté pour son titre d'entraîneur de l'année.

Sur le terrain, Vince the Prince a débuté avec Ismael Saibari sur le banc, devancé par l'autre recrue phare de l'été, Nathaniel Brown. En début de match, c'est pourtant bien Stuttgart qui a pris l'initiative à l'Allianz Arena.

Upamecano signe le premier but de la saison

Mais le Bayern s'est rassuré en ouvrant le score sur corner. C'est Dayot Upamecano qui a valu au public bavarois son premier 'Galop Infernal', la musique de Jacques Offenbach suivant chaque but des locaux, redoutée par toutes les équipes de Bundesliga. Rassuré par ce but, le Bayern a dominé jusqu'à la mi-temps, sans parvenir à alourdir la marque.

Et à la reprise, c'est Stuttgart qui en a profité pour égaliser via Josha Vagnoman, qui a repris sous la latte un ballon que le Bayern n'était pas parvenu à dégager dans son rectangle (52e, 1-1).

Le Bayern piqué au vif

Le Rekordmeister n'a pas vraiment eu le temps de douter : trois minutes plus tard, Michael Olise échappait complètement au marquage de Stuttgart pour remettre les siens aux commandes (55e, 2-1). Dans la foulée, Vagnoman a quant lui déchanté en inscrivant un but contre son camp particulièrement laid pour déjà permettre au Bayern de faire le break (57e, 3-1).

Au cours d'une deuxième mi-temps un peu moins rythmée, les troupes de Vincent Kompany sont tout de même parvenues à inscrire le but du 4-1. C'est Aleksandar Stankovic qui s'est chargé de la sentence, sur un contre mené de main de maître par Ismael Saibari, décisif dès sa montée au jeu.

En toute fin de match, Luis Diaz a même encore un peu plus salé l'addition avec une cinquième réalisation. Le Bayern Munich s'impose donc par quatre buts d'écart et prend donc - déjà - la place de leader en Bundesliga.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
VFB Stuttgart

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 1
Bayern Munich Bayern Munich 5-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Union Berlin Union Berlin 29/08 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Elversberg Elversberg 29/08 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 29/08 Hoffenheim Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 29/08 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 29/08 Paderborn 07 Paderborn 07
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 29/08 Hambourg Hambourg
Freiburg Freiburg 30/08 Werder Brême Werder Brême
FC Augsburg FC Augsburg 30/08 Schalke 04 Schalke 04

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Union 60 Union 60 a propos de "Chers supporters" : la grande annonce de Kevin Mac Allister à l'Union Saint-Gilloise Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bart Verhaeghe est très clair sur l'avenir de Tresoldi et Seys : le Club de Bruges a pris sa décision Union 60 Union 60 a propos de "Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026 Union 60 Union 60 a propos de OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029 Union 60 Union 60 a propos de Anouar Ait El Hadj veut quitter la Belgique pour grandir : un choix qui peut lui coûter cher Pogi Pogi a propos de Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel Pogi Pogi a propos de "Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise ! Pogi Pogi a propos de Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort" Pogi Pogi a propos de Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved