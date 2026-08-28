🎥 Trois minutes de doute avant le rouleau compresseur : le Bayern signe son premier score fleuve

Pour la reprise de la Bundesliga, le Bayern Munich s'est imposé 5-1 contre le VFB Stuttgart. Des débuts idéaux pour les hommes de Vincent Kompany, qui doivent pourtant encore monter en puissance.

En tant que champion en titre, le Bayern Munich avait l'honneur d'ouvrir le bal contre le VFB Stuttgart. Peu avant le coup d'envoi, Vincent Kompany a d'ailleurs été fêté pour son titre d'entraîneur de l'année.

Harry Kane, Giulia Gwinn and Vincent Kompany receiving their 2025/26 Kicker awards before the game pic.twitter.com/PV4Qzrhxrp — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 28, 2026

Sur le terrain, Vince the Prince a débuté avec Ismael Saibari sur le banc, devancé par l'autre recrue phare de l'été, Nathaniel Brown. En début de match, c'est pourtant bien Stuttgart qui a pris l'initiative à l'Allianz Arena.

Upamecano signe le premier but de la saison

Mais le Bayern s'est rassuré en ouvrant le score sur corner. C'est Dayot Upamecano qui a valu au public bavarois son premier 'Galop Infernal', la musique de Jacques Offenbach suivant chaque but des locaux, redoutée par toutes les équipes de Bundesliga. Rassuré par ce but, le Bayern a dominé jusqu'à la mi-temps, sans parvenir à alourdir la marque.

Et à la reprise, c'est Stuttgart qui en a profité pour égaliser via Josha Vagnoman, qui a repris sous la latte un ballon que le Bayern n'était pas parvenu à dégager dans son rectangle (52e, 1-1).





Le Bayern piqué au vif

Le Rekordmeister n'a pas vraiment eu le temps de douter : trois minutes plus tard, Michael Olise échappait complètement au marquage de Stuttgart pour remettre les siens aux commandes (55e, 2-1). Dans la foulée, Vagnoman a quant lui déchanté en inscrivant un but contre son camp particulièrement laid pour déjà permettre au Bayern de faire le break (57e, 3-1).

Partido inaugural de la Bundesliga 2026/27 y sin duda tenemos un candidato al BLOOPER de la temporada: ¡no tiene sentido el gol en contra que protagonizó Vagnoman para el 3-1 del Bayern Munich ante Stuttgart!



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Au cours d'une deuxième mi-temps un peu moins rythmée, les troupes de Vincent Kompany sont tout de même parvenues à inscrire le but du 4-1. C'est Aleksandar Stankovic qui s'est chargé de la sentence, sur un contre mené de main de maître par Ismael Saibari, décisif dès sa montée au jeu.

En toute fin de match, Luis Diaz a même encore un peu plus salé l'addition avec une cinquième réalisation. Le Bayern Munich s'impose donc par quatre buts d'écart et prend donc - déjà - la place de leader en Bundesliga.