Mats Rits a enfin trouvé une solution et explique son retour au bercail

Revoir Mats Rits sous le maillot du Beerschot rappellera des souvenirs à ceux qui l'avaient vu y débuter, encore tout jeune et présenté comme un phénomène, en 2009 alors que le club était encore le Germinal Beerschot. Le voilà de retour au bercail.

La boucle est bouclée pour Mats Rits, et ce n'est pas qu'une référence à sa coupe de cheveux. Le milieu de terrain de 33 ans est de retour où tout a commencé. Non pas au Germinal Beerschot, club défunt entre temps, mais bien au Kiel, où il faisait ses grands débuts professionnels en 2009, à l'âge de 16 ans.

Rits avait marqué l'histoire puisque dès son premier match de Pro League, contre Westerlo, il s'était offert un doublé. Les images de son visage juvénile fêtant les buts sont encore dans les têtes des suiveurs du championnat, car à l'époque, Mats Rits est vu comme un phénomène : sa signature à l'Ajax Amsterdam dès l'âge de 17 ans le prouve.

Mats Rits discutait avec le Beerschot depuis juillet

Après une aventure frustrante à Anderlecht, qui aurait probablement dû finir un peu plus tôt, Mats Rits est de retour au Beerschot. "Il s'est passé pas mal de choses l'été dernier. Mais j'ai vite compris que c'est ici que je me sentais le mieux", explique-t-il dans la Gazet van Antwerpen pour sa conférence de presse de présentation.

L'été passé, Rits n'était pas libre, et il a donc fallu attendre la fin de son contrat au RSC Anderlecht pour qu'il quitte Bruxelles et revienne à Anvers. "J'avais vraiment hâte de revenir et je suis très heureux que ça ait finalement abouti", se réjouit le milieu de terrain, qui ajoute : "Maintenant, ma grand-mère pourra venir me voir jouer au stade".



Bien sûr, l'absence de préparation et avoir manqué même le début de saison avec les Rats n'est pas l'idéal. "Les premiers contacts ont été établis début juillet, puis ça s'est un peu calmé. Mais nous sommes restés en contact", affirme Mats Rits. "Évidemment, j'aurais préféré arriver ici il y a deux mois, participer à la préparation... mais ce n'était pas vraiment une option".