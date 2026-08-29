Malick Fofana sur le départ : le directeur sportif de l'OL n'en cache pas les raisons

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Malick Fofana va quitter Lyon dans les prochains jours. La Roma a avancé dans le dossier et plusieurs autres clubs veulent également recruter le Diable Rouge de 21 ans.



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