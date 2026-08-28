"Une tache dans ma carrière" : un Diable Rouge en veut à Rudi Garcia après avoir manqué le Mondial 2026

Matz Sels n'a pas digéré sa non-sélection pour la Coupe du monde 2026. Le gardien belge explique pourquoi la décision de Rudi Garcia l'a blessé.

Matz Sels a eu du mal à accepter la décision de Rudi Garcia de ne pas le reprendre pour la Coupe du monde 2026. Habitué du groupe des Diables Rouges depuis plusieurs années, le gardien de Nottingham Forest espérait disputer le tournoi et a été touché par cette absence.

"Je vais être honnête : je pense que les Diables Rouges ont été difficiles pour moi", confie Sels à Play Sports. "Au final, ce sont d'autres personnes qui ont pris cette décision à ma place."

Cette absence a été d'autant plus difficile à accepter que Sels fait partie du groupe depuis longtemps. Appelé pour la première fois chez les Diables en 2015, le gardien a accompagné la sélection pendant plus de dix ans.

Heeft Sels zijn laatste Matz gespeeld als Duivel? 👀🇧🇪 pic.twitter.com/HtgcUnoFCR — Play Sports (@playsports) August 28, 2026

"Je suis chez les Diables Rouges depuis dix ans, depuis 2015, lorsque j'ai été convoqué pour la première fois", se remémore-t-il. "J'ai toujours été présent, je ne me suis jamais plaint et j'ai toujours fait cela avec énormément de fierté."





Sels reconnaît que cette Coupe du monde manquée a été difficile à digérer. Après autant d'années passées avec les Diables et de bonnes performances en club, le gardien pensait avoir fait suffisamment pour mériter sa place dans le groupe. "Je pense que je dois malgré tout admettre que cette non-sélection pour la Coupe du monde constitue une tache dans ma carrière jusqu'à présent".

"Je m'attendais à recevoir plus de confiance"

Sels fait comprendre qu'il considère la Coupe du monde comme un rêve manqué. "C'était un rêve", affirme-t-il. "D'une certaine manière, je m'attendais à recevoir plus de confiance de la part de certaines personnes".

En choisissant Lammens et Penders derrière Courtois, Garcia a privilégié deux jeunes gardiens pour préparer l'avenir. "C'est le football. Mais je pense qu'il est compliqué de revenir en arrière", conclut-il.