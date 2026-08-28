La remontada de l'Antwerp presque oubliée : Genk se rassure avec une victoire sans forcer

Scott Crabbé, journaliste football
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La remontada de l'Antwerp presque oubliée : Genk se rassure avec une victoire sans forcer
Photo: © photonews
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Genk s'est rassuré en s'offrant une plantureuse victoire contre Beveren (4-0). Le Racing a tout de suite pris les choses en main et n'a jamais déserré son étreinte. De quoi s'offrir un premier match référence après un début de saison agité.

Après avoir été remonté de 1-4 à 4-4 dans les dix dernières minutes au Bosuil, Genk avait les oreilles qui sifflaient. A cause du bruit assourdissant du public anversois, mais aussi des critiques de ces propres supporters, pas décidés à vivre une deuxième saison loin des premières places.

L'heure était donc à remettre les choses au clair contre Beveren. Message reçu dès le début de rencontre, puisque le Racing a forcé un penalty après sept minutes, sur le premier rush de Zakaria El Ouahdi (en partance pour Hambourg). C'est Rafiu Durosinmi qui a pris ses responsabilités, pour signer son quatrième but en quatre matchs (9e, 1-0).

Genk rapidement en contrôle

Après une intervention de Lucca Brughmans sur un envoi de Christian Brüls, les Limborugeois n'ont pas tardé à inscrire le 2-0, tombé après 20 minutes sur une perte de balle des visiteurs sanctionnée avec beaucoup de calme par Junya Ito (20e, 2-0).

Intéressant dans le jeu mais très faible défensivement, Beveren a une nouvelle craqué avant le repos. Jeppe Erenbjerg était déjà proche du 3-0 sur un bon centre d'Ito. C'est finalement Josué Kongolo qui s'en est chargé, après une sortie de défense comme à la parade (43e, 3-0).

Tout était joué à la mi-temps

Une nouvelle fois nanti de trois buts d'avance, Genk n'a pas flanché comme le week-end dernier. Malgré un arrêt de Brughmans devant Lennart Mertens, c'est bien le Racing qui a alourdi le score. Deux minutes après le poteau d'Aron Bibout, Joris Kayembe a profité des nouveaux errements de la défense adverse pour inscrire le 4-0 à un quart d'heure du terme.

Malgré une dernière occasion visiteuse, Genk signe donc une victoire convaincante, signant au passage sa première cleansheet de la saison. Après le 6 sur 6 à domicile, il s'agit désormais de gagner à l'extérieur.

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