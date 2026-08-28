OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise prolonge l'un de ses meilleurs buteurs jusqu'en 2029
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise pourra compter sur Kevin Rodriguez. L'attaquant équatorien, auteur de 14 buts la saison dernière, a prolongé son contrat avec les champions de Belgique jusqu'en 2029.

Kevin Rodriguez a prolongé son contrat avec l'Union Saint-Gilloise. L'attaquant équatorien a signé pour deux années supplémentaires et est lié au club jusqu'en juin 2029. Arrivé en Belgique en 2023, il va rester plusieurs saisons à Bruxelles. Une décision importante pour l'Union, qui conserve l'un de ses meilleurs buteurs et un joueur bien installé dans l'équipe.

Le deuxième meilleur buteur de l'effectif la saison passée

La saison dernière, Rodriguez avait terminé deuxième meilleur buteur de l'Union derrière Promise David (transféré à Brighton cet été). L'Équatorien avait inscrit 14 buts toutes compétitions confondues. Il avait joué un rôle important en Croky Cup, avec un but et une passe décisive lors de la finale remportée par les Saint-Gillois contre Anderlecht. Deux actions décisives dans l'un des grands rendez-vous de la saison.

Le club bruxellois avait déboursé 4,5 millions d'euros pour le recruter à l'Independiente del Valle en 2023. Depuis, Rodriguez a dépassé les 100 apparitions sous le maillot de l'Union et totalise 19 buts. Sa valeur marchande atteint six millions d'euros selon Transfermarkt. En trois ans, l'international équatorien a pris une place importante dans le groupe saint-gillois.

Rodriguez devra faire aussi bien que Promise David

Sa prolongation prend plus de poids avec le départ de Promise David. Le meilleur buteur de l'Union la saison dernière a rejoint Brighton sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Rodriguez reste l'un des attaquants les plus expérimentés de l'effectif et connaît parfaitement le championnat belge.

"Je suis très heureux de pouvoir rester plus longtemps dans ce magnifique club. Ensemble, nous avons déjà vécu de beaux moments en championnat, en Coupe et lors de nos matchs européens. Le club et les supporters ont toujours été à mes côtés. Je me réjouis de continuer à écrire cette belle histoire ensemble", a déclaré Rodriguez sur le site web du club.

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