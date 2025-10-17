Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

Le Standard a communiqué officiellement après l'arrêt du match face à l'Antwerp. Le Matricule 16 confirme que la rencontre se terminera en début de semaine prochaine.

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp a été arrêtée par Lothar D'Hondt en toute fin de temps réglementaire en raison de jets de gobelets.

A ce moment-là, les Rouches menaient 1-0 et se dirigeaient vers le temps additionnel, en infériorité numérique depuis l'exclusion d'Adnane Abid. Ils n'étaient pas mis en difficulté par les Anversois jusqu'à cet arrêt de la rencontre.

Nous vous l'expliquions il y a quelques minutes, le Matricule 16 n'a pas perdu la rencontre sur tapis vert. La partie se terminera en début de semaine prochaine, dans les conditions actuelles.

Le Standard confirme que la rencontre n'est pas terminée

Ce vendredi soir, le Standard de Liège a confirmé l'information dans un bref communiqué. "Le match Standard - Antwerp interrompu à la 87ème minute sera repris à huis-clos lundi ou mardi prochain pour les dernières minutes de jeu y compris le temps additionnel, conformément aux nouvelles dispositions du règlement fédéral."





"Le supporter auteur du jet de gobelet sur l'arbitre a été identifié et le club introduira à son encontre une procédure d'interdiction civile de stade de même qu'une action en dédommagement."