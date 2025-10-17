La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

Arrêtée par Lothar D'Hondt à la 89e minute, la rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas encore terminée. Récit de la soirée et explications.

La rencontre entre le Standard et l’Antwerp a été arrêtée ce vendredi soir. L’arbitre de la rencontre, Lothar D’Hondt, a constaté des jets de gobelets à trois reprises et a sévi.

Cela s’est produit pour la première fois en fin de première mi-temps, après la carte rouge d’Adnane Abid. À la suite d’une faute anversoise quelques minutes plus tard, non sanctionnée d’une carte jaune, des supporters ont envoyé des projectiles en direction du terrain et de l’arbitre pour la deuxième fois.

Bis repetita à vingt minutes du terme. Après avoir perdu son duel dans la surface avec Van den Bosch, Rafiki Saïd a roulé vers le terrain afin d’empêcher la reprise du jeu. Le Comorien a été averti, ce qui a provoqué la gronde de Sclessin. Nouveaux jets de gobelets, notamment sur les assistants : la rencontre a été interrompue pendant quinze minutes.

La rencontre devrait tout de même se terminer

Au retour des vestiaires, le speaker Jacques Massart a été très clair, mais a commis une erreur : "Le Standard pourrait perdre la rencontre sur tapis vert si ça se reproduit", a-t-il prévenu. Ce n’est pourtant pas ce que stipule le règlement (voir ci-dessous).





Une minute avant la fin du temps réglementaire, alors que le Standard semblait se diriger vers la victoire, un supporter isolé en Tribune 1 a envoyé un nouveau gobelet en direction de l’arbitre. Lothar D’Hondt n’a pas hésité et a renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires.

Selon le règlement, la rencontre devra reprendre à huis clos, dans sa situation actuelle (1-0 pour le Standard à 10 contre 11, avec moins d’une minute de temps réglementaire à jouer et avec les mêmes joueurs sur la pelouse). Les deux clubs doivent se mettre d’accord avec la police locale et le procureur du Roi pour fixer la date de la fin de la rencontre, qui pourrait être en début de semaine prochaine.

L’Antwerp tentera peut-être de faire jouer ses avocats pour tenter d’inverser le scénario, mais plusieurs précédents existent : un Antwerp - Beerschot, finalement abandonné par le Beerschot, largement mené au moment de l’interruption, et un Eupen - RWDM, qui avait vu revenir les joueurs pour quelques instants. Ce vendredi soir, aucun joueur et aucun coach ne s’est présenté à l’interview. Et pour cause : la rencontre n’est pas terminée.