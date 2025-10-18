OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp
Photo: © photonews

C'est officiel, la fin de rencontre entre le Standard et l'Antwerp se jouera lundi à 15h00. Le club liégeois l'a annoncé dans un communiqué ce samedi en début d'après-midi.

La rencontre avait été interrompue définitivement à la 87e minute de jeu après qu’un supporter liégeois a lancé un gobelet sur l’arbitre Lothar D'Hondt. Cela avait conduit ce dernier à mettre un terme à la rencontre, un incident faisant suite à d’autres lancers de gobelets.

Les Rouches menaient 1-0 et semblaient se diriger vers un succès. Les hommes de Vincent Euvrard étaient peu mis en difficulté par les Anversois, malgré le carton rouge d’Adnane Abid.

Après la rencontre, le Standard avait précisé que ce match serait poursuivi soit lundi soit mardi prochain. C’est finalement le premier jour de la semaine qui a été choisi

Une fin de match à huis clos

Lundi à 15h00, les 22 acteurs remonteront sur la pelouse et disputeront le temps restant, à savoir trois minutes et le temps additionnel.

Aucun public ne sera invité à venir au stade. La rencontre se jouera évidemment à huis clos.

Commentaire
