Marc Wilmots sèchement recadré après ses propos sur l'arbitrage

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Peter Vandenbempt juge les critiques de Marc Wilmots envers l'arbitre Lothar D'Hondt totalement inacceptables.

Peter Vandenbempt comprend la frustration de Marc Wilmots, sans doute liée à la déception du moment ou à des décisions passées. Mais ça ne justifie pas une attaque contre un arbitre. "Dans le cas de Wilmots, quelqu’un qui a une certaine stature dans notre football, on s’attend à une réaction plus posée", a déclaré le consultant flamand sur Sporza.

Les critiques de Wilmots concernaient le fait que D’Hondt aurait donné un carton jaune trop près de la tribune. "C’est la première fois que j’entends ça", explique Vandenbempt. "Comme si un arbitre ne pouvait pas faire son travail sur l’ensemble du terrain."

Un gobelet lancé ? Et les dizaines d’autres ?

Vandenbempt explique que le match a été arrêté à cause d’un seul gobelet, alors que beaucoup d’autres avaient été jetés. "C’est symptomatique d’un problème plus profond dans notre football", estime-t-il.

Il comprend la colère des supporters du Standard, surtout après ce qui s’est passé deux semaines plus tôt à Anderlecht. "La dernière chose dont nous avons besoin, c’est qu’un dirigeant rejette sur l’arbitre la responsabilité de décisions réglementaires."

Vandenbempt appelle à plus de respect pour les règles et pour les arbitres. "Les supporters des autres clubs pensent la même chose. Les règlements n’existent pas pour rabaisser qui que ce soit, mais pour que le jeu se déroule correctement. Tout le monde, y compris les dirigeants, doit s’y tenir."

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
