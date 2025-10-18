Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi"

Marc Wilmots s'est montré très frustré au micro de DAZN après l'interruption de Standard - Antwerp. Le directeur sportif des Rouches n'a pas mâché ses mots.

La rencontre entre le Standard et l’Antwerp a été arrêtée par Lothar D’Hondt ce vendredi soir. Elle n’a cependant pas été perdue sur tapis vert par le Standard et va se terminer en début de semaine prochaine, lundi après-midi.

C’est pourtant visiblement ce que pensait Marc Wilmots lorsqu’il s’est présenté au micro de DAZN, quelques instants après la décision de Lothar D’Hondt. Le directeur sportif des Rouches n’y est pas allé de main morte. Selon lui, c’est l’arbitre de la rencontre qui a envenimé les choses et conduit à cette exclusion.

Selon Marc Wilmots, Lothar D'Hondt a envenimé la rencontre

"C’est deux poids, deux mesures. Sur la phase d’Adnane (Abid), oui, il met le pied, mais sans aucune intention de toucher l’adversaire, d’autant qu’il est lui-même poussé. Et puis, ce carton pour Rafiki… Pourquoi aller si près des supporters ? Pour recevoir un gobelet sur la tête ?"

"Et ensuite, tu interromps un match entier pour un seul gobelet ? Un peu de réflexion, s’il vous plaît, après 90 minutes de football… Je suis surtout déçu pour le football belge. Les arbitres en font vraiment n’importe quoi."





"Les joueurs donnent tout, se battent jusqu’au bout. Contre Anderlecht, contre Bruges… un match énorme à dix pendant septante minutes, et maintenant, ça…", pestait Marc Wilmots.