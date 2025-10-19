Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp
Photo: © photonews

Les médias étrangers ont réagi à l'interruption du match entre le Standard de Liège et l'Antwerp, pointant du doigt les incidents.

L'Équipe : focus sur le changement de règlement

L'Équipe explique que cette décision découle d'une modification du règlement en Belgique : en cas d'incidents, le match n'est plus automatiquement perdu par forfait, mais doit être rejoué dans des conditions bien précises.

The Mirror : la réaction des joueurs

Le journal anglais met en avant les réactions des joueurs à Sclessin. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. "Quelques joueurs du Standard regardaient les tribunes avec désarroi", peut-on lire.

De Telegraaf : la réaction de Wilmots

Le quotidien néerlandais s'attarde sur la réaction de Marc Wilmots. Wilmots a déclaré que l'arbitre avait provoqué le jet de bières.

The Athletic : la frustration des joueurs

D'après le journal anglais, c'est étonnant que le match ne se soit pas terminé par forfait, mais c'est la règle en Belgique. La frustration des joueurs était visible, surtout que ce n'était pas la première fois que ça arrivait.

Voetbal International : les supporters avaient été avertis

Voetbal International ne comprend pas le comportement des supporters, car la victoire était acquise à ce moment-là. "Les fans avaient été avertis deux fois, mais ont choisi de l'ignorer et ont lancé des gobelets une troisième fois sur le terrain", rapporte le média.

