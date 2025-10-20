"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots
Après les incidents à Sclessin, Marc Wilmots a été critiqué pour ses mots. Felice Mazzu a pris sa défense et relance la discussion sur la liberté de s'exprimer dans le football.

Vendredi soir, le match entre le Standard de Liège et l’Antwerp s’est terminé dans la confusion. Des gobelets ont été lancés en direction de l’arbitre, ce qui a forcé l’arrêt puis le report du match à Sclessin. Une soirée à oublier pour le football belge.

Marc Wilmots, directeur sportif du Standard, avait réagi après la rencontre, ce qui n’a pas plu à la Pro League. Une voix s’est élevée pour le défendre, celle de Felice Mazzu, ancien entraîneur de plusieurs clubs de Pro League et aujourd’hui consultant à la RTBF.

Dire ce qu'on veut, mais de manière correcte

"Que ce soit pour Wilmots ou d’autres, puisque j’ai été dans le cas aussi, il y a quelques mois. Je n’ai pas envie de dire que ce que Wilmots a fait est bien ou pas bien. Pour moi, le sujet, il n’est pas là aujourd’hui", a expliqué Mazzu.

Il a insisté sur la question de la liberté d’expression dans le football belge. "Le sujet est que pour moi, vous pouvez me donner n’importe quel métier du monde. On est quand même dans une démocratie et que ça soit dans les autres médias ou que ce soit dans le football où on n’a pas le droit de s’exprimer, de dire ce qu’on pense. À partir du moment bien évidemment où on est poli, où on n’est pas vulgaire, où on reste correct", a-t-il ajouté.

Mazzu a conclu en dénonçant une situation qu’il juge injuste. "Dans quel autre métier au monde, un employé ou une direction ou un président de n’importe quelle société ne peut pas s’exprimer sans avoir peur de recevoir une amende ou d’être suspendu de son métier parce qu’il s’est exprimé et qu’il a dit qu’il n’était pas d’accord avec le pouvoir décisionnel. Et donc de ne pas être d’accord et d’émettre son opinion sur dans ce cas de figure, l’arbitre ou le corps arbitral", a-t-il déclaré.

