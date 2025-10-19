Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le match à Sclessin entre le Standard et l'Antwerp n'est pas encore tout à fait terminé. Après le match interrompu de vendredi soir en raison du comportement inapproprié de certains supporters, la partie devra être terminée lundi après-midi à huis clos. Et le Matricule 1 annonce porter plainte.

Le score reste de 1-0 en faveur des Liégeois, avec un peu de temps au chrono, plus le temps additionnel. Pourtant, ces 88 minutes ont déjà fourni suffisamment de matière à réflexion. Sportivement parlant, l'Antwerp a de nouveau déçu.

Le Great Old a commencé le match de manière dramatique, encaissant un but après à peine dix-sept secondes et n'a ensuite guère pu menacer les Rouches à dix contre onze. Pour Stef Wils, ce fut une soirée frustrante, car son équipe montra rarement qu'elle méritait plus de zéro point.

L'Antwerp peut aussi être sanctionné

En plus de l'aspect sportif, une sanction disciplinaire menace désormais également les deux clubs. Jusqu'à présent, l'attention s'était portée sur les supporters liégeois, qui ont interrompu le match à deux reprises en raison d'incidents. Mais les supporters anversois ne sont pas non plus restés sans reproche.

En effet, avant même le coup d'envoi, ils ont utilisé du matériel pyrotechnique, ce qui a retardé le début du match d'environ cinq minutes. Selon le règlement fédéral modifié, une sanction n'est obligatoire que si la sécurité des personnes est en danger, mais le parquet fédéral peut toujours agir. Dans ce cas, une amende ou une peine avec sursis est généralement prononcée.

Pour le Standard, la facture est quoi qu'il en soit salée. Les Rouches risquent une amende de 50 000 euros et potentiellement des matchs à huis clos. L'auteur du dernier incident, le supporter qui a lancé le gobelet en direction de l'arbitre Lothar D'Hondt, a été identifié et se verra interdire l'accès au stade.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Standard

Plus de news

Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

08:30
6
Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

12:30
"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

12:00
Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

20:22
9
Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

11:30
Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

10:30
Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

11:00
Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro" Réaction

Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro"

09:20
Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

10:00
Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

09:40
🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

09:00
1
Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

08:03
La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute" Réaction

La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute"

07:00
Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

22:45
6
"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

13:40
9
D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

23:00
Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

22:00
1
Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

22:20
OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

18/10
1
Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

21:00
Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

21:40
🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

21:20
Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

18/10
5
Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

18/10
21
Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

20:40
Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

19:44
Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

19:20
🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

20:00
Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi Analyse

Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi

00:13
🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

19:00
2
La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

17:57
Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ? Analyse

Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ?

18:40
Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp Analyse

Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp

18/10
Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

18:20
"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

16:30
"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

17:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13:30 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KV Malines KV Malines
STVV STVV 18:30 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19:15 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved