Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

L'Antwerp vit à nouveau une journée mouvementée à Liège. Le bus du club était coincé dans les embouteillages sur la E313 lors du trajet vers Sclessin et n'est arrivé qu'à environ 14h, à peine une heure avant la reprise du match.

Que de péripéties pour quelques minutes de reprise. À commencer par l'arbitre initialement désigné, Lothar D'Hondt, qui ne sera pas présent aujourd'hui. Il dirige en effet la rencontre de Youth League entre Newcastle et Benfica au même moment.

Le contexte est particulièrement pesant pour l'Antwerp : l'équipe est déjà dans une mauvaise passe et a vécu un match difficile vendredi dans l'enfer de Sclessin. En supériorité numérique pendant plus d'une mi-temps, le Great Old a eu bien du mal à se montrer dangereux.

Une préparation atypique

L'interruption de la rencontre a offert à Stef Wils et à son staff la possibilité de réajuster certaines choses, mais cela se fera face à une équipe du Standard physiquement retapée. Mentalement, les polémiques autour de l'arrêt du match n'ont fait de bien à personne.

C'est dans ce contexte assez lourd que les Anversois ont été coincés dans la circulation. Le bus de l'Antwerp n'est ainsi arrivé à Sclessin que vers 14h, une heure seulement avant le début de la rencontre.





L'équipe doit s'échauffer et se préparer en à peine une heure pour un match qui aurait normalement dû être terminé il y a deux jours.