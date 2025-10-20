"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

Le match entre le Standard et l'Antwerp reprendra cette après-midi à 15h pour jouer les minutes restantes. L'ancien arbitre Serge Gumienny manifeste une certaine incompréhension devant la tournure des événements de vendredi.

Le match a été interrompu à la 88e minute après qu'un gobelet ait été lancé sur le terrain. "On ne le stipule jamais parce que ça tombe sous le sens, mais un arbitre doit aussi essayer de mener un match à son terme", note Serge Gumienny dans Het Belang van Limburg.

Selon lui, la décision d'arrêter le match est exagérée. "Est-ce vraiment nécessaire pour un arbitre d'arrêter un match à la 88e minute pour un gobelet vide sur le terrain ? Même si c'était peut-être déjà la troisième fois", s'interroge-t-il.

Un arrêt qui divise

"Si c'étaient des fumigènes, des briquets ou des pièces de monnaie, cela relèverait effectivement d'une situation dangereuse. Mais j'ai l'impression que la décision d'arrêter le match a été prise un peu trop facilement. En tant qu'arbitre, il faut avoir la peau dure, mais Lothar D'Hondt semble l'avoir oublié vendredi", estime-t-il.

En tant qu'ancien arbitre, Gumienny a aussi été chahuté, il a lui aussi vécu des situations comme celles de vendredi : "Il n'y a rien à reprocher à l'arbitre lui-même. Il n'a fait qu'appliquer le règlement".





"C'est surtout à ce règlement et à son application que le département arbitral dans son ensemble doit réfléchir. Car croyez-moi : de cette façon, de nombreux matchs ne seront pas menés à leur terme à l'avenir", conclut Gumienny.