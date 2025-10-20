"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le match entre le Standard et l'Antwerp reprendra cette après-midi à 15h pour jouer les minutes restantes. L'ancien arbitre Serge Gumienny manifeste une certaine incompréhension devant la tournure des événements de vendredi.

Le match a été interrompu à la 88e minute après qu'un gobelet ait été lancé sur le terrain. "On ne le stipule jamais parce que ça tombe sous le sens, mais un arbitre doit aussi essayer de mener un match à son terme", note Serge Gumienny dans Het Belang van Limburg.

Selon lui, la décision d'arrêter le match est exagérée. "Est-ce vraiment nécessaire pour un arbitre d'arrêter un match à la 88e minute pour un gobelet vide sur le terrain ? Même si c'était peut-être déjà la troisième fois", s'interroge-t-il.

Un arrêt qui divise

"Si c'étaient des fumigènes, des briquets ou des pièces de monnaie, cela relèverait effectivement d'une situation dangereuse. Mais j'ai l'impression que la décision d'arrêter le match a été prise un peu trop facilement. En tant qu'arbitre, il faut avoir la peau dure, mais Lothar D'Hondt semble l'avoir oublié vendredi", estime-t-il.

En tant qu'ancien arbitre, Gumienny a aussi été chahuté, il a lui aussi vécu des situations comme celles de vendredi : "Il n'y a rien à reprocher à l'arbitre lui-même. Il n'a fait qu'appliquer le règlement".

"C'est surtout à ce règlement et à son application que le département arbitral dans son ensemble doit réfléchir. Car croyez-moi : de cette façon, de nombreux matchs ne seront pas menés à leur terme à l'avenir", conclut Gumienny.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Standard

Plus de news

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

14:40
L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

14:20
Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

15:06
"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

12:20
Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

11:00
"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

10:00
7
Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

15:00
Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

14:00
Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

12:40
La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

13:00
Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

11:40
"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
1
Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

12:00
1
Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

10:30
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
4
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

09:00
1
Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

08:30
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

08:03
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

07:40
Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

06:30
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
2
"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

22:30
Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

19/10
9
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

16:40
10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved