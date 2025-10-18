"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

Patrick Goots ne mâche pas ses mots après l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp. Selon l'ancien attaquant, l'Antwerp a toutes les raisons d'être en colère face à la manière dont la rencontre s'est terminée et face à la réglementation actuelle de la Pro League.

"Ce supporter du Standard a privé l’Antwerp de la possibilité de prendre un point. Autant faire un statement maintenant, car le règlement est incorrect", déclare Goots avec fermeté dans la Gazet van Antwerpen. En vertu de la nouvelle règle, le match sera repris lundi à huis clos à partir de la 87e minute.

Selon Patrick Goots, cette décision est injuste envers l’Antwerp : "On crée tout simplement une situation de match totalement différente. Le Standard, réduit à dix, était à bout physiquement et ne dépassait presque plus la ligne médiane. Maintenant, il pourra terminer la rencontre avec des jambes fraîches." L'Antwerp perd ainsi, selon lui, une réelle chance d’obtenir un nul.

Sur le plan pratique, cela pose aussi problème au club : "Aussi ridicule que cela puisse paraître de retourner à Liège pour à peine huit minutes, il faudra malgré tout s’y préparer tactiquement. Si j’étais l’Antwerp, je ferais un statement en refusant d’y retourner."

Des recours juridiques pour l’Antwerp ?

Le Great Old doit en effet affronter le Club de Bruges le week-end prochain, et cette reprise perturbe sa préparation. Patrick Goots se demande également si le club pourrait entamer des démarches juridiques. "Cela pourrait créer un dangereux précédent. Imagine qu’au printemps, la même chose arrive lors d’un match pour le titre entre l’Union et le Club de Bruges… Ce n’est pas comme ça qu’on veut voir un championnat se décider."





Enfin, le consultant s’est aussi montré critique sur le plan sportif : "L’Antwerp s’est attiré les ennuis tout seul. Après ce but encaissé dès la 17e seconde, ils n’ont quasiment rien créé pendant cinquante minutes contre dix hommes. Ce n’est pas la prestation que Stef Wils avait en tête."