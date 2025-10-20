"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

Le Standard et l'Antwerp vont rejouer lundi la fin de leur match interrompu. Selon un consultant flamand, le règlement avantage le Standard.

Le Standard et l’Antwerp joueront lundi après-midi les dernières minutes de leur match de vendredi. La rencontre a été interrompue à cause de plusieurs jets de gobelets sur le terrain et sur l’arbitre.

Une défaite sur tapis vert n’est plus prévue dans ce genre de situation. L’idée derrière cette règle est d’éviter que les supporters aient trop de pouvoir sur le déroulement d’un match. Peter Vandenbempt comprend cette intention, mais estime que l’Antwerp est désavantagé alors que le club n’a commis aucune faute.

Peter Vandenbempt s’interroge sur la logique du règlement

Selon lui, les supporters responsables de ces incidents en sortent même avantagés. "On ne peut pas nier que ce sera plus facile pour le Standard de tenir ces dernières minutes avec dix joueurs frais que ça ne l’aurait été vendredi, après avoir joué une heure en infériorité numérique", a-t-il expliqué sur Sporza.

"Pour l’Antwerp, qui doit refaire tout le déplacement jusqu’à Liège, ce n’est pas du tout la même chose. Avant même de trouver le rythme, la rencontre sera terminée", a-t-il ajouté.





"Sportivement, l’Antwerp est désavantagé, même si rien ne prouve qu’ils auraient pu renverser le match vendredi. Mais quelque chose ne tourne pas rond. On veut éviter que les supporters influencent une rencontre, et pourtant, c’est un peu ce qui se passe ici", a conclu Vandenbempt.