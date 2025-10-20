L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

Sur le coup de 15h, l'Antwerp jouera au Standard les minutes restantes du match arrêté vendredi. Le Great Old n'a que peu goûté au nouveau règlement.

Ce weekend, nous vous parlions de la réaction assez remarquée de Patrick Goots au sujet de l'arrêt de la rencontre entre le Standard et l'Antwerp. L'ancien joueur du Great Old ne comprend pas le nouveau règlement.

"On crée tout simplement une situation de match totalement différente. Le Standard, réduit à dix, était à bout physiquement et ne dépassait presque plus la ligne médiane. Maintenant, ils pourront terminer la rencontre avec des jambes fraîches", estimait-il, ajoutant que si c'était de son ressort, il refuserait de retourner à Sclessin pour y disputer la fin du match.

À la suite de cette prise de position, Goots a reçu un appel assez inattendu : "J'ai failli m'étouffer, pourtant mon café était déjà terminé", rigole-t-il dans la Gazet van Antwerpen. “Paul Gheysens – le président en personne – m'a appelé. Au début, je pensais que c'était un client pour mon travail de vendeur. Je ne connaissais pas le numéro, car monsieur Gheysens ne m'appelle pas tous les jours".

L'Antwerp n'en reste pas là

“Il avait lu mon avis sur le match interrompu dans le journal et souhaitait en discuter plus en détail". Sur la même longueur d'onde, Gheysens lui a partagé son incompréhension sur les événements de vendredi. C'est d'ailleurs sous réserve d'une décision ultérieure des autorités compétentes que l'Antwerp se rend à Sclessin aujourd'hui. Son président tenait à soutenir Goots, qui a reçu quelques critiques pour sa sortie au nord du pays.





“Lorsque j'ai entendu vendredi soir que le règlement avait changé depuis 2023, cela m'a tout de suite interpellé. J'en ai également parlé à monsieur Gheysens. Trois fois, il a été annoncé : ‘en cas d'un autre incident, ce sera une défaite par forfait'. Mais force est de constater que ce supporter n'a pas influencé le résultat", poursuit Goots.

L'ancien Anversois trouve cette nouvelle règle dangereuse : “Avec le règlement actuel, vous allez créer un précédent, car cela peut encore se produire. Je trouve que c'est une règle bizarre. Dans les compétitions de football provinciales, cela débouche simplement d'une défaite par forfait. Pourquoi en serait-il autrement en première division ? Parce que les professionnels ont plus de temps ?”