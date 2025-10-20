L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sur le coup de 15h, l'Antwerp jouera au Standard les minutes restantes du match arrêté vendredi. Le Great Old n'a que peu goûté au nouveau règlement.

Ce weekend, nous vous parlions de la réaction assez remarquée de Patrick Goots au sujet de l'arrêt de la rencontre entre le Standard et l'Antwerp. L'ancien joueur du Great Old ne comprend pas le nouveau règlement.

"On crée tout simplement une situation de match totalement différente. Le Standard, réduit à dix, était à bout physiquement et ne dépassait presque plus la ligne médiane. Maintenant, ils pourront terminer la rencontre avec des jambes fraîches", estimait-il, ajoutant que si c'était de son ressort, il refuserait de retourner à Sclessin pour y disputer la fin du match.

À la suite de cette prise de position, Goots a reçu un appel assez inattendu : "J'ai failli m'étouffer, pourtant mon café était déjà terminé", rigole-t-il dans la Gazet van Antwerpen. “Paul Gheysens – le président en personne – m'a appelé. Au début, je pensais que c'était un client pour mon travail de vendeur. Je ne connaissais pas le numéro, car monsieur Gheysens ne m'appelle pas tous les jours".

L'Antwerp n'en reste pas là

“Il avait lu mon avis sur le match interrompu dans le journal et souhaitait en discuter plus en détail". Sur la même longueur d'onde, Gheysens lui a partagé son incompréhension sur les événements de vendredi. C'est d'ailleurs sous réserve d'une décision ultérieure des autorités compétentes que l'Antwerp se rend à Sclessin aujourd'hui. Son président tenait à soutenir Goots, qui a reçu quelques critiques pour sa sortie au nord du pays.

“Lorsque j'ai entendu vendredi soir que le règlement avait changé depuis 2023, cela m'a tout de suite interpellé. J'en ai également parlé à monsieur Gheysens. Trois fois, il a été annoncé : ‘en cas d'un autre incident, ce sera une défaite par forfait'. Mais force est de constater que ce supporter n'a pas influencé le résultat", poursuit Goots.

L'ancien Anversois trouve cette nouvelle règle dangereuse : “Avec le règlement actuel, vous allez créer un précédent, car cela peut encore se produire. Je trouve que c'est une règle bizarre. Dans les compétitions de football provinciales, cela débouche simplement d'une défaite par forfait. Pourquoi en serait-il autrement en première division ? Parce que les professionnels ont plus de temps ?”

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Standard

Plus de news

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

14:40
Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

15:06
"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

13:30
"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

12:20
Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

11:00
"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

10:00
7
Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

15:00
Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

14:00
Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

12:40
La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

13:00
Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

11:40
"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
1
Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

12:00
1
Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

10:30
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
4
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

09:00
1
Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

08:30
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

08:03
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

07:40
Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

06:30
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
2
"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

22:30
Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

19/10
9
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

16:40
10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved