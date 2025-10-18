Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp
Photo: © photonews

Le Standard conservera-t-il son but d'avance jusqu'au bout ? Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'en début de semaine, quand les deux équipes se retrouveront pour les dernières minutes de la rencontre. Une reprise qui est strictement encadrée par le règlement.

L'arrêt de la rencontre face à l'Antwerp a semé la confusion à Sclessin hier soir. Mais très vite, il est apparu que les Rouches ne perdraient pas la rencontre sur tapis vert : les dernières minutes seront bien jouées à huis clos en début de semaine, sans doute lundi après-midi.

Un tel cas de figure s'était déjà produit il y a un peu moins de deux ans lorsque les supporters du RWDM avaient fait arrêter une rencontre face à Eupen. Là aussi, le jeu avait repris deux jours plus tard, avec quelques règles bien spécifiques.

"La feuille de match peut comporter tous les joueurs qualifiés qui étaient inscrits sur la liste 'Squad size limit' au moment de l'arrêt du match, qu'ils figurent ou non sur la feuille de match initiale, à l'exception des joueurs remplacés ou expulsés du terrain avant l'arrêt du match, ainsi que des joueurs suspendus pour le match arrêté. Les joueurs qui étaient sur le terrain lorsque le match a été arrêté ne peuvent pas être inscrits sur la feuille de match en tant que remplaçants pour la suite du match", précise le règlement de l'Union Belge.

Le jeu reprendra dans le camp du Standard

Le Standard reprendra évidemment à dix contre onze, sans Adnane Abid. La reprise du jeu est également explicitement stipulée comme suit : "Le match doit reprendre à l'endroit où il a été arrêté (par exemple coup franc, rentrée de touche, coup de pied de but, corner, penalty, etc.). Si le match a été arrêté pendant le déroulement normal du jeu, la rencontre doit reprendre par un ballon mis en jeu par l’arbitre à l'endroit de l'arrêt".

En l'occurrence, le jeu reprendra par une touche dans le camp du Standard, avec encore 2 minutes et 30 secondes à jouer avant le temps additionnel. Quelques minutes au cours desquelles les hommes de Vincent Euvrard donneront tout pour conserver leur victoire.

