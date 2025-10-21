L'avocat phare du Footballgate mandaté sur le dossier du match Standard - Antwerp

L'Antwerp ne compte pas se laisser faire après les événements survenus à Sclessin. L'avocat de... Dejan Veljkovic lors du Footballgate a été mandaté par le club anversois.

Vendredi soir, la rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas allée à son terme. Lothar d'Hondt a renvoyé tous les acteurs aux vestiaires après de multiples jets de gobelets sur la pelouse de Sclessin, un dernier envoi l'ayant visé à la 88e minute.

La partie s'est terminée ce lundi, et le Standard a conservé son avantage malgré son infériorité numérique. L'Antwerp avait cependant déclaré qu'il jouerait cette fin de match "sous réserve" et qu'il porterait plainte après la rencontre.

Un avocat qui a défendu Dejan Veljkovic lors du Footballgate

Ce fut bien le cas. Selon les informations de nos confrères de la Gazet van Antwerpen, une plainte a été déposée après la rencontre auprès de l'Union belge, et l'Antwerp a mandaté l'éminent avocat Kris Luyckx pour le défendre.

Avocat pénaliste anversois réputé, expérimenté dans les affaires liées au football, Kris Luyckx connaît bien le droit du football belge : c'est lui qui avait défendu le premier repenti de la justice, l'agent Dejan Veljkovic, lors du Footballgate.





Le Great Old attend deux choses de cette plainte : qu'une victoire lui soit accordée sur tapis vert, parce que "la rencontre n'aurait jamais dû reprendre", et que le règlement soit modifié en concertation avec l'Union belge et la Pro League. Selon le club, le règlement actuel et les événements survenus à Sclessin pourraient créer un précédent. "Le club est très sérieux", a déclaré le porte-parole de l'Antwerp au média anversois.