Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Le duel entre le Standard et l'Antwerp reprendra lundi pour les dernières minutes, mais sans Lothar D'Hondt, remplacé par Nicolas Laforge.

Le match entre le Standard et l’Antwerp, disputé le week-end dernier, a complètement dégénéré. Des gobelets ont été lancés sur le terrain, un fan du Standard a poussé Thibo Somers, et quand l’arbitre Lothar D’Hondt a été touché, il a mis fin au match.

Après avoir renvoyé les joueurs aux vestiaires un peu plus tôt, D’Hondt avait décidé d’arrêter le match. Une décision logique après plusieurs avertissements, mais qui entraîne de lourdes conséquences.

Les dernières minutes rejouées lundi après-midi

Le Standard ne sera pas sanctionné d’une défaite sur tapis vert. L’Antwerp devra refaire le déplacement à Liège lundi, un voyage d’environ une heure et demie en car.

À 15h, les deux équipes disputeront les dernières minutes du match, arrêté à la 87e. Les clubs pourront aligner de nouveaux joueurs, ce qui pourrait permettre à l’entraîneur de l’Antwerp, Stef Wils, d’opter pour une équipe plus offensive. Le Standard menait 1-0.





Plus de Lothar D’Hondt à Sclessin

Les changements ne concernent pas que les joueurs. Un nouvel arbitre sera désigné pour diriger la fin de la rencontre. En principe, ça ne devrait pas arriver, mais D’Hondt officiera en Youth League lundi, selon Het Nieuwsblad. C’est Nicolas Laforge qui sifflera les dernières minutes à Liège.