🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

Le Standard et l'Antwerp ont ouvert la 11e journée de Jupiler Pro League avec une ambiance électrique, aussi bien sur le terrain qu'en tribunes.

La première mi-temps du match entre le Standard et l’Antwerp a été mouvementée. Les supporters liégeois se sont fait entendre à plusieurs reprises, au point d’interrompre brièvement la rencontre.

Cinq minutes avant la pause, Adnane Abid a été expulsé après intervention de la VAR. Une décision qui n’a pas du tout plu aux supporters Rouches.

🟥 | Adnane Abid mérite-t-il un rouge ? 🖥️🤔 #STAANT



Regardez la #JPL uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/B6R8nbKmNR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 17, 2025

Il y a deux semaines, Angulo n’avait pas été exclu lors du Clasico face au Standard. Les supporters Rouches estiment que c'est la même action, donc pas de rouge pour Abid.





Carton rouge ou non pour Abid ?

Les commentateurs francophones de DAZN ont estimé que la décision était sévère. Sur les réseaux sociaux, le débat fait rage et les réactions se multiplient.

Alors, rouge ou pas pour vous ? La VAR devra justifier cette décision après le match.

Exact dezelfde fout van rsca speler tijdens rsca-standard geen rood. Nu wel rood voor standard speler. 2 maten, 2 gewichten. Maar ja het was #anderlecht hè. #STAANT @RoyalBelgianFA — DR (@DRoos1980) October 17, 2025

« Pour cette saison le corps arbitral a comme mot d’ordre de plomber tous les matchs du Standard quitte à se contredire d’une semaine à l’autre » #RSCL #STAANT pic.twitter.com/lhk15MPk56 — FanGoreux #MFFL (@Kasteelito) October 17, 2025