Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp a été interrompue prématurément vendredi soir après des incidents avec les supporters liégeois. Les jets de gobelets en direction des arbitres pourraient coûter cher.

Au moment de l'arrêt définitif, le Standard menait 1-0. L'arbitre a décidé de privilégier la sécurité et a appliqué le règlement en ne laissant pas le match se poursuivre. La Pro League a entre-temps confirmé que la partie restante du match – à partir de la 87e minute plus le temps additionnel éventuel – sera reprise en début de semaine prochaine.

À défaut d'entraîneur une défaite sur tapis vert, ces débordements seront sanctionnés financièrement. Selon le règlement de la Pro League, l'arrêt d'un match entraîne automatiquement une amende de 50 000 euros pour le club jugé responsable.

Plus qu'une sanction financière ?

Cela ne s'arrêtera peut-être pas là. Le Standard risque des sanctions disciplinaires supplémentaires, y compris des amendes pouvant aller jusqu'à 5 000 euros et même la fermeture temporaire de tribunes en cas de récidive. La fédération examinera le dossier dans les prochains jours.

Il faut dire que les Rouches sont dans le collimateur de la Pro League. Le club avait déjà reçu des avertissements plus tôt cette saison concernant des incidents liés à l'utilisation de matériel pyrotechnique et des chants.





Voilà qui ne calmerait en rien la colère des supporters, déjà ulcérés par les décisions arbitrales de ces dernières semaines (trois cartes rouges lors des trois derniers matchs), à commencer par l'exclusion litigieuse d'Adnane Abid hier soir.