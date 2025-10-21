"Ce n'est pas l'idéal" : Stef Wils donne son avis sur les incidents de Standard - Antwerp

L'entraîneur de l'Antwerp est resté mesuré, en conférence de presse, malgré la défaite de ses joueurs dans un match disputé en deux temps, au Standard. Il souligne cependant que son équipe n'a pas pu se préparer correctement pour les dernières minutes disputées ce lundi.

Vendredi soir, la rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas allée à son terme en raison de jets de gobelets de la part des supporters du Standard. Elle s'est terminée ce lundi après-midi.

Les Anversois sont revenus à Sclessin pour disputer les 155 dernières secondes du temps réglementaire ainsi que les quatre minutes de temps additionnel. Le Great Old, en supériorité numérique, n'a pas réussi à revenir au score, mais a déposé plainte auprès de l'Union belge. Le Matricule 1 sera défendu par l'avocat Kris Luyckx, qui a notamment représenté Dejan Veljkovic lors du Footballgate.

Stef Wils est resté mesuré

La frustration est donc de mise chez les pensionnaires du Bosuil, et Stef Wils a dû la contrôler lorsqu'il s'est présenté dans la salle de presse de Sclessin pour évoquer les événements survenus et la fin de la rencontre.

"Ce n'est certainement pas idéal. Nous, les joueurs et le staff, ne pouvons que faire de notre mieux pour nous préparer correctement. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Je ne pense pas qu'il y ait de gagnant dans ce match."





Pour couronner le tout, le bus de l'Antwerp a été bloqué dans les embouteillages et est arrivé à Sclessin en retard par rapport à l'horaire prévu. "Venir jusqu'ici pour un échauffement de 20 minutes et un match de six minutes, ce n'est pas idéal. On est dans le bus pendant trois heures. Mais encore une fois : les règles ont été respectées et il faut les gérer avec professionnalisme", a poursuivi Stef Wils.

Il souligne cependant que son équipe n'a pas su se préparer correctement. "Nous sommes rentrés vendredi soir après 1h30. Nous avons ensuite dû attendre samedi après-midi pour décider de la date du match. On s'entraînait à ce moment-là et on n'a vraiment pu parler du match que dimanche", a-t-il conclu.