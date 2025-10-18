Analyse Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp
Photo: © photonews

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp a été arrêtée à la 89e minute. Voici tout de même les notes des Rouches.

Matthieu Epolo (6)

Une fausse queue bien rattrapée par Hautekiet après quelques minutes. Aucun arrêt important, tant les Anversois ont plutôt allumé les tribunes.

Marlon Fossey (6,5)

Un match dans ses standards. Présent offensivement, mais ne réussit pas assez son dernier geste. Salvateur deux fois consécutivement à l’heure de jeu, pour empêcher un centre d’arriver vers Janssen, puis pour repousser la frappe de Benítez sur la ligne.

Josué Homawoo (6)

Un retour solide après sa période d’absence. Se livre parfois trop offensivement, ce qui est risqué en infériorité numérique, surtout quand il perd le ballon. Important dans les duels défensifs.

Ibe Hautekiet (5,5)

Plusieurs bonnes interventions et des ballons repoussés, mais aussi plusieurs relances mal calibrées. Doit se montrer plus serein à la construction du jeu.

Tobias Mohr (6)

Peu mis à contribution par Christopher Scott et Thibo Somers, des centres amenés offensivement. Ils n'ont pas vraiment trouvé preneur.

Marco Ilaimaharitra (6,5)

Encore un bon match dans la récupération des ballons. Une bonne balle en profondeur sur le but annulé d’Adnane Abid. Important aussi pour couper les lignes de passe de l'Antwerp.

Hakim Sahabo (5)

Pas vraiment d’impact malgré la domination du Standard, peu de ballons récupérés en seconde période. N'a pas tellement saisi sa chance.

Adnane Abid (4)

Auteur d’un bon début de match avec du danger amené et un but annulé pour hors-jeu, avant une exclusion peu après la demi-heure pour une semelle jugée trop dangereuse par le VAR. Une décision un peu sévère.

Rafiki Saïd (7,5)

N’aurait pas pu commencer son match de meilleure manière. Légèrement hors-jeu sur le 2-0 annulé au quart d’heure. Beaucoup de problèmes posés à la défense de l'Antwerp. Aurait pu faire le break en seconde période.

Dennis Ayensa (6)

Important à plusieurs reprises dans la conservation du ballon pour permettre au bloc de remonter. 

Thomas Henry (6,5)

Après quelques prestations plus ternes, un très bon match du Français. Très utile dans les déviations, passeur décisif sur le but. Le match qu'il devait faire pour soulager le Standard.

Non-notés : Timothy Nkada, Henry Lawrence, Léandre Kuavita, Nayel Mehssatou

