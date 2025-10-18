Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

Le match entre le Standard et l'Antwerp d'hier à Sclessin avait été interrompu. Il a ensuit été décidé de terminer le match à huis clos, mais le Matricule 1 n'est pas d'accord avec cette décision.

Suite à la partie d'hier soir stoppée et la décision de terminer le match à huis clos, l'Antwerp a publié une déclaration via ses canaux officiels. Le club a indiqué qu'il terminera le match à Sclessin lundi à huis-clos, mais il le fera sous réserve et souhaite porter plainte par après.

Le Matricule 1 a fait part de sa décision et de son point de vue sur la situation via les réseaux sociaux, avec le communiqué suivant : "Le RAFC a pris connaissance du fait que le match d'hier soir, qui a été interrompu en raison des jets répétés de gobelets par les supporters du Standard, doit être repris à huis clos. Cette décision découle d'une application littérale du règlement en vigueur", débute le communiqué.

Créer un dangereux précédent

"Ce règlement avait été modifié à l'époque afin que le comportement des supporters n'ait pas d'impact sur le résultat d'un match. Le match d'hier a toutefois prouvé que cette solution, désormais prévue dans le règlement de la fédération, n'a clairement pas toujours l'effet escompté. Elle peut même créer un dangereux précédent. Il est également stipulé que, en cas de troubles entraînant l'arrêt du match, les instances compétentes peuvent décider de ne pas attribuer les points ou de les attribuer au club qui n'est pas responsable des troubles", peut-on encore lire.



"Le club a donc décidé d'émettre une réserve. Le RAFC accepte de reprendre le match à huis clos sous réserve expresse d'une décision ultérieure des autorités compétentes. Une plainte sera donc déposée. De même, seul le Standard peut être tenu responsable des dommages subis, tant en termes de perte de points que de frais supplémentaires."