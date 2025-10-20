"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

Jonathan Lardot, directeur technique de l'arbitrage belge, s'exprime sur le carton rouge d'Abid et la reprise de la rencontre ce lundi.

Le match entre le Standard de Liège et l’Antwerp a fait couler beaucoup d’encre. Interrompu vendredi soir avant de reprendre pour six petites minutes ce lundi, il continue d’alimenter les débats. Face aux critiques, Jonathan Lardot, le directeur technique de l’arbitrage belge, est revenu sur les décisions prises et la gestion du match.

Rouge mérité ?

Sur DAZN, Lardot a expliqué le carton rouge d'Adnane Abid. "C’est une exclusion qui a fait couler pas mal d’encre, certainement par rapport au contexte et au passé. On se souvient du match à Anderlecht et de la phase avec Angulo, et on a tendance à comparer."

"Ce que je retiens surtout, c’est que le joueur arrive d’une manière un peu particulière, avec le pied en avant. Il n’a aucune intention de jouer le ballon, même si on peut discuter du point de contact. Puis il y a le deuxième mouvement, en étant certainement déséquilibré c’est vrai. Il imprime son pied sur le tibia de son adversaire et le met sur sa jambe, c’est plus dérangeant."

Pour Lardot, la décision est juste. "Nous soutenons tout à fait l’intervention du VAR et la carte rouge. On parle de deux poids, deux mesures. On a appris de notre erreur et le rôle de l’arbitre est de ne pas la répéter."





Concernant les propos de Marc Wilmots après l’arrêt du match, Lardot est resté mesuré. "J’aimerais répondre beaucoup de choses mais c’est un dossier qui va être ouvert, je suppose. Je pourrai le faire et donner mon avis quand le dossier sera refermé."