Date: 17/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 11

LIVE : Rencontre interrompue entre le Standard et l'Antwerp

Le Standard et l'Antwerp vont lancer la onzième journée de la Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Voici les compositions probables des deux équipes.

Temps   77' 3" 
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
72
 Et l'arbitre interrompt la rencontre après des jets de gobelets !
72
  Carte jaune pour Rafiki Said
72
 C'est finalement une jaune pour Said, revenu sur la pelouse pour se faire soigner
71
 Solo de Said, Van den Bosch gagne le duel dans la surface
68
 L'Antwerp ne montre vraiment pas grand-chose pour revenir dans la rencontre
66
 remplacé Daam Foulon
remplaçant Gabriel David
66
 remplacé Christopher Scott
remplaçant Anthony Valencia
64
 Saïd !
Remise d'Ayensa et énorme festival de Saïd, qui frappe juste à côté
63
  Carte jaune pour Isaac Babadi
Jaune Babadi pour une semelle sur Hautekiet
63
 Bonne balle du Standard avec Said et Ayensa, le centre est trop long pour Ilaimaharitra
60
 Reprise de Benitez dans la foulée contre de justesse par un Standardman
58
 Nouvel essai de Scott hors cadre
57
 Janssen donne le coup-franc, dévié par le mur
55
  Carte jaune pour Ibe Hautekiet
Jaune Hautekiet pour une faute très légère sur Scott
55
 L'Antwerp fait preuve d'énormément de déchet à la construction
52
 Reprise de volée de Benitez, largement au-dessus
50
 Frappe de Scott, à côté
48
 Le Standard au ballon depuis la reprise
47
Standard - Antwerp
46
 remplacé Andreas Verstraeten
remplaçant Youssef Hamdaoui
46
 remplacé Mahamadou Diawara
remplaçant Isaac Babadi
46
 C'est reparti !
45+20
 C'est la pause, Sclessin gronde sur Lothar d'Hondt


Arbitre 		Mi-temps


45+6
 Coup-franc pour le Standard à l'entrée du rectangle peu avant le repos
45+3
 Sclessin est électrique depuis l'exclusion, chaque décision est contestée, chaque touche de balle anversoise est copieusement sifflée
45
 Il y aura 8 minutes de temps additionnel.
42
 C'est Thomas Henry qui va calmer tout le monde
42
 Les supporters du Standard font une bronca monumentale et lancent des gobelets sur la pelouse après une faute anversoise non sanctionnée d'une carte jaune
41
  Carte jaune pour Christopher Scott
39
 Et.... c'est rouge ! Incroyable !
39
  Carte rouge pour Adnane Abid
38
 Carton rouge à suivre pour Adnane Abid? Le VAR analyse la phase
36
  Carte jaune pour Adnane Abid
Jaune Abid pour une semelle sur Verstraeten

32
 Reprise de la tête de Homawoo sur un nouveau corner, à côté
28
 Centre de Mohr qui fait gagner un corner au Standard, les Rouches dominent les débats
22
 Bonne balle d'Ilaimaharitra dans la profondeur pour Ayensa, qui ne peut rabattre son centre
21
Standard - Antwerp
19
 Superbe solo d'Adekami pour servir Somers, Hautekiet et Homawoo interviennent
15
 Hors-jeu de Rafiki Saïd, toujours 1-0
15
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
15
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
13
 But de Adnane Abid
13
 GOOOOOOAL POUR LE STANDARD !
Les Rouches doublent déjà le score ! Long ballon d'Epolo, duel au milieu de terrain, Henry lance Said dans la profondeur, qui frappe sur Nozawa, mais Abid pousse dedans ! 2-0 !
13
 But de Adnane Abid
12
 Beaucoup de fautes dans ce début de rencontre.
10
 Poteau de l'Antwerp !
Frappe d'Adekami enroulée à ras de sol, sur le poteau !
8
 Epolo proche de la grosse bourde
Relance catastrophique d'Epolo sur une remise de Homawoo, Hautekiet intervient pour tacler devant Janssen. Le Standard initie un contre, le centre d'Ayensa est dégagé
7
 Subtile coup-franc de Mohr pour Abid, contré
6
 Maitrise du Standard dans ces premières minutes, et deux fautes de médians anversois, en retard.
6
Standard - Antwerp
2
 Une balle vers l'avant jouée de la tête par Thoma Henry, Saïd contrôle à l'entrée du rectangle, enroule du pied droit et ouvre déjà le score!
1
 Grosse occasion pour l'Antwerp
Fameux danger pour les Anversois avec un centre de Scott qui passe devant tout le monde, Fossey est salvateur devant Janssen
1
 GOOOOOOAL POUR LE STANDARD
RAFIKI SAID ouvre le score sur le coup d'envoi, c'est déjà 1-0 pour le Standard !
1

But 		But de Rafiki Said
1
 C'est parti !
1
 Standard - Antwerp: 0-0
20:45
 Coup d'envoi légèrement retardé en raison d'un feu d'artifice dans la tribune anversoise
20:45
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse !
20:35
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Standard et l'Antwerp
Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 8/21 (38.1%)
  • Précision des longs ballons: 9/27 (33.3%)
Fossey Marlon 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Sahabo Hakim 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Hautekiet Ibe   90' 6.6 -
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Mohr Tobias 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 3/12 (25%)
Homawoo Josué 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Ilaimaharitra Marco 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Said Rafiki 90' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 5/7 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Ayensa Dennis 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Abid Adnane   39' 5.9 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Henry Thomas 90' -
Banc
Mehssatou Nayel 0'  
Kuavita Leandre 0'  
Lawrence Henry 0'  
Pirard Lucas 0'  
El Hankouri Mohamed 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 0'  
Nam James Bradley 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.5 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/22 (18.2%)
Van Den Bosch Zeno 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Tsunashima Yuto 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 49/53 (92.5%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Verstraeten Andreas 45' 7.1 -
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Scott Christopher   66' 6.1 -
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Diawara Mahamadou 45' 6.3 -
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Passes clés: 1
Benítez Mauricio 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Foulon Daam 66' 6.2 -
  • Précision des passes: 35/42 (83.3%)
Somers Thibo 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 5/12 (41.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Adekami Farouck 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Janssen Vincent 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Banc
Corbanie Kobe 0'  
Al-Sahafi Marwan 0'  
Babadi Isaac   45' 6.3 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Valencia Anthony 24' -
Thoelen Yannick 0'  
Kouyaté Kiki 0'  
Bozhinov Rosen 0'  
Hamdaoui Youssef 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
David Gabriel 24' -

présentation (du match)

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp
Photo: © photonews

Le Standard et l'Antwerp vont lancer la onzième journée de la Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Voici les compositions probables des deux équipes.

L'avant-dernière trêve internationale de l'année civile s'est terminée et la Jupiler Pro League marque son grand retour, ce vendredi soir, avec une affiche entre le Standard et l'Antwerp dans le cadre de la onzième journée. 

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard devra encore réaliser quelques ajustements, surtout dans son secteur défensif. Boli Bolingoli et David Bates sont blessés, au même titre que Daan Dierckx. Ibrahim Karamoko est suspendu. Josué Homawoo pourrait donc faire son retour dans la défense centrale et accompagner Marlon Fossey, Ibe Hautekiet et Tobias Mohr. 

Au milieu de terrain, Casper Nielsen est incertain et pourrait céder sa place à Nayel Mehssatou ou Hakim Sahabo, pour accompagner Marco Ilaimaharitra. Rafiki Saïd sera titulaire à gauche, et Adnane Abid à droite. En pointe, Thomas Henry sera aligné, et une incertitude existe concernant la dernière place, entre Dennis Ayensa et Timothé Nkada. 

Plusieurs absences chez les Anversois

Dans les rangs anversois, Engels, Hairemans, Praet et Kerk sont absents, tandis que Foulon est incertain. Dans les cages, Brandon Nozawa a connu sa première titularisation avant la trêve et pourrait être reconduit. Van den Bosch, Bozhinov, Tsunashima et Somers devraient être alignés devant lui. 

Au milieu de terrain, le jeune Verstraeten pourrait être aligné avec Benítez, le remplaçant de Praet. Renders pourrait aussi faire partie du onze, comme Adekanye et Scott. En pointe, la titularisation de Vincent Janssen ne souffre pratiquement d'aucun doute.

Les compositions probables de Standard - Antwerp

La composition probable du Standard : Epolo - Fossey, Homawoo, Hautekiet, Mohr - Ilaimaharitra, Mehssatou - Saïd, Abid - Henry, Ayensa. 

La composition probable de l'Antwerp : Nozawa - Van den Bosch, Bozinhov, Tsunashima, Somers, Renders, Benitez, Verstraeten, Adekami, Scott, Janssen.

