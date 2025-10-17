LIVE : Rencontre interrompue entre le Standard et l'Antwerp

Le Standard et l'Antwerp vont lancer la onzième journée de la Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Voici les compositions probables des deux équipes.

L'avant-dernière trêve internationale de l'année civile s'est terminée et la Jupiler Pro League marque son grand retour, ce vendredi soir, avec une affiche entre le Standard et l'Antwerp dans le cadre de la onzième journée.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard devra encore réaliser quelques ajustements, surtout dans son secteur défensif. Boli Bolingoli et David Bates sont blessés, au même titre que Daan Dierckx. Ibrahim Karamoko est suspendu. Josué Homawoo pourrait donc faire son retour dans la défense centrale et accompagner Marlon Fossey, Ibe Hautekiet et Tobias Mohr.

Au milieu de terrain, Casper Nielsen est incertain et pourrait céder sa place à Nayel Mehssatou ou Hakim Sahabo, pour accompagner Marco Ilaimaharitra. Rafiki Saïd sera titulaire à gauche, et Adnane Abid à droite. En pointe, Thomas Henry sera aligné, et une incertitude existe concernant la dernière place, entre Dennis Ayensa et Timothé Nkada.

Plusieurs absences chez les Anversois

Dans les rangs anversois, Engels, Hairemans, Praet et Kerk sont absents, tandis que Foulon est incertain. Dans les cages, Brandon Nozawa a connu sa première titularisation avant la trêve et pourrait être reconduit. Van den Bosch, Bozhinov, Tsunashima et Somers devraient être alignés devant lui.

Au milieu de terrain, le jeune Verstraeten pourrait être aligné avec Benítez, le remplaçant de Praet. Renders pourrait aussi faire partie du onze, comme Adekanye et Scott. En pointe, la titularisation de Vincent Janssen ne souffre pratiquement d'aucun doute.

Les compositions probables de Standard - Antwerp

La composition probable du Standard : Epolo - Fossey, Homawoo, Hautekiet, Mohr - Ilaimaharitra, Mehssatou - Saïd, Abid - Henry, Ayensa.

La composition probable de l'Antwerp : Nozawa - Van den Bosch, Bozinhov, Tsunashima, Somers, Renders, Benitez, Verstraeten, Adekami, Scott, Janssen.