Lokeren et Roulers interdits de transférer jusqu'à nouvel ordre

La Commission des Licences a imposé une interdiction de transferts entrants pour deux clubs de division 1B : Roulers et Lokeren.

Les deux clubs néerlandophones ont reçu une note négative lors de l'évaluation intermédiaire annuelle. Au cours des mois de novembre et décembre, la Commission des Licences effectuent des contrôles pour vérifier la santé financière des clubs.

Les 24 clubs professionnels que compte la Belgique doivent alors prouver qu'ils ont payé les salaires des joueurs et du staff à temps. Et il en va de même concernant le paiement des divers impôts et loyers des installations sportives.

Les deux seuls clubs à ne pas avoir rempli les conditions du test sont également les deux dernières équipes du classement de la D1B. Cette interdiction de transfert peut être levée à tout moment si Lokeren ou Roulers prouve que les conditions sont à présent réunies.

Tous les autres clubs belges professionnels pourront donc transférer lors de ce mercato hivernal. Même Ostende donc, qui naviguait pourtant en eaux troubles depuis quelques mois.