De retour et en fin de contrat, Dylan De Belder évoque son avenir

L'attaquant brugeois s'était blessé au ligament de la cheville durant le match d'ouverture contre le Standard le 27 juillet dernier. Il vient de faire son retour sur les terrains quasi cinq mois plus tard.

Dylan De Belder n'a pas vraiment pu aider le Cercle de Bruges jusqu'à maintenant cette saison à cause d'une lourde blessure, mais il croit à une meilleure deuxième partie de saison. "Il y a encore beaucoup de points à prendre. Nous nous améliorons ces dernières semaines. A domicile contre Zulte Waregem, nous avons gagné et sur le terrain de Courtrai, nous n'étions pas nécessairement moins forts. Nous aurions mérité au minimum un point. Après cette trêve hivernale, nous devrons revenir plus fort", a lâché l'attaquant du Cercle.

La lanterne rouge évolue dans un système légèrement différent où De Belder vient souvent de la gauche. "Nous changeons souvent de système, ce qui signifie que nous ne bénéficions pas d'un attaquant central fixe. L'entraîneur aime jouer avec un 3-5-2. Il est donc important que nous accomplissions tous bien nos tâches défensives."

Fin de contrat en juin prochain

Dylan De Belder arrive en fin de contrat en juin prochain. "Avant ma blessure, j'ai eu une conversation avec le directeur sportif de l'époque, François Vitali concernant mon avenir, mais beaucoup de choses ont changé entre-temps. Il me reste six mois de contrat et je donnerai le meilleur de moi-même. Il n'y a pas encore de négociations. J'aimerais rester, mais si cela n’est pas possible, alors un nouveau défi suivra", a conclu De Belder.