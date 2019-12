Kompany était à nouveau "The Prince" : "C'est une machine ..."

Vincent Kompany est bel et bien de retour. À nouveau sur le terrain pendant 90 minutes, le défenseur central du RSCA a livré sa meilleure prestation, muselant Dieumerci Mbokani, pourtant le meilleur attaquant de notre championnat.

Le parallèle est assez amusant : alors que Manchester City prenait l'eau de manière assez incroyable à Wolverhampton, victime d'erreurs défensives assez catastrophiques, Vincent Kompany, que Pep Guardiola voulait garder auprès de lui un an de plus, disputait son meilleur match de la saison jusqu'ici, une prestation digne de la Premier League.

Toujours bien placé, colmatant les brèches et les absences occasionnelles de Luckassen et Cobbaut, bon dans l'anticipation et dans les tacles - notamment une sortie glissée virile sur Ritchie De Laet, Kompany aura également tenté de distribuer le jeu, usant (et abusant un peu) de longs ballons qui auraient été millimétrés s'ils n'avaient pas été tentés contre les tours de l'Antwerp.

Une machine

Un tel retour en forme fait évidemment du bien aux Mauves. "C'est une machine", souffle Peter Zulj, impressionné, après la rencontre. "Il gagne beaucoup de duels, également sur les longs ballons. Il parle beaucoup, aussi, c'est un vrai capitaine. Vincent est très important pour l'équipe".

Hendrik Van Crombrugge, souvent soulagé par son capitaine ce vendredi, n'était pas forcément surpris : "Il n'a pas été élu meilleur défenseur de Premier League pour rien ! Il a été le leader ce soir et a bien dirigé la défense", se réjouit au micro de la RTBF le portier mauve, notamment sauvé par un placement irréprochable de Kompany après s'être troué sur une sortie. La seule approximation de Kompany, sur une passe dans le dos, Mbokani ne pourra pas la mettre à profit et placera à côté. Il faut dire que depuis une heure, le Congolais était frustré et mis sous l'éteignoir ...