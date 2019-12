Le Cercle de Bruges publie un communiqué... pour une meilleure utilisation du VAR

La lanterne rouge de Pro League ne se concentre pas uniquement sur l'important mercato qui se profile.

Le Cercle de Bruges a appelé les autres clubs de D1A à analyser les effets du VAR sur leurs résultats. Selon les Brugeois, cette analyse pourrait permettre une meilleure collaboration entre toutes les parties afin d'utiliser le VAR de manière plus efficace.

Ce communiqué fait suite à la dernière défaite de l'année du Cercle à Courtrai, après que leur but d'ouverture ait été annulé par les assistants-vidéos. "Les Groen-Zwart ne veulent pas se montrer mauvais perdants mais nous notons que plusieurs décisions arbitrales ont provoqué de la frustration et un manque de clarté", peut-on lire dans le communiqué.

"Le VAR a été introduit pour un jeu plus équitable, éviter les discussions et mettre l'accent sur le plaisir des joueurs et des fans. Le Cercle a conclu qu'aucun de ces objectifs n'est atteint."

Les Brugeois réclament d'abord une clarification de la notion "d'erreur évidente". "Elle est trop théorique et souvent en contradiction avec la pratique", a déclaré Vincent Goemaere, administrateur du club. "Un but refusé en raison d'un hors-jeu d'un joueur qui n'est pas impliqué dans la phase? Selon la théorie ce n'est pas une erreur évidente mais cela a été le cas dans la pratique à Courtrai."

M. Goemaere a également estimé que les différentes décisions ne sont "pas suffisamment motivées" après les rencontres. "Les clubs et les supporters restent dans l'inconnu. Le VAR devait mettre un terme aux discussions sans fin mais nous constatons l'exact opposé. De plus, son intervention prend beaucoup de temps et le rythme de la rencontre disparaît."

L'administrateur du club conclu sur suggestion: pourquoi ne pas fonctionner comme au hockey, sur gazon et sur glace, où les équipes disposent d'un nombre limité d'appels à la vidéo?